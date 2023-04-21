21 апреля 2023

В Свердловской области простились с семиклассником, покончившим с собой в кадетской школе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Исторический эшелон «Поезд идет на восток» на железнодорожной станции «Екатеринбург-пассажирский». Екатеринбург, пенсионер, гвоздики, ветеран, цветы
На прощание с ребенком пришли больше полусотни человек Фото:

В Богдановиче Свердловской области больше полусотни человек пришли на прощание с семиклассником, который покончил с собой в комнате кадетской казачьей школы. Об этом сообщила родственница погибшего.

«На прощание с мальчиком пришли больше полусотни человек. Близкие не могут поверить в случившееся», — пишет Е1.RU, ссылаясь на родственницу мальчика.

В кадетской школе-интернате в Богдановиче 20 апреля семиклассник покончил с собой из-за насмешек одноклассников по поводу смерти его матери. Источник URA.RU отметил, что она погибла в автокатастрофе. Воспитанием ребенка занималась бабушка, а его отец жил в другом городе. В СУ СКР по Свердловской области от комментариев воздержались.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Богдановиче Свердловской области больше полусотни человек пришли на прощание с семиклассником, который покончил с собой в комнате кадетской казачьей школы. Об этом сообщила родственница погибшего. «На прощание с мальчиком пришли больше полусотни человек. Близкие не могут поверить в случившееся», — пишет Е1.RU, ссылаясь на родственницу мальчика. В кадетской школе-интернате в Богдановиче 20 апреля семиклассник покончил с собой из-за насмешек одноклассников по поводу смерти его матери. Источник URA.RU отметил, что она погибла в автокатастрофе. Воспитанием ребенка занималась бабушка, а его отец жил в другом городе. В СУ СКР по Свердловской области от комментариев воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...