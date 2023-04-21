В Свердловской области простились с семиклассником, покончившим с собой в кадетской школе

В Богдановиче Свердловской области больше полусотни человек пришли на прощание с семиклассником, который покончил с собой в комнате кадетской казачьей школы. Об этом сообщила родственница погибшего.
«На прощание с мальчиком пришли больше полусотни человек. Близкие не могут поверить в случившееся», — пишет Е1.RU, ссылаясь на родственницу мальчика.
В кадетской школе-интернате в Богдановиче 20 апреля семиклассник покончил с собой из-за насмешек одноклассников по поводу смерти его матери. Источник URA.RU отметил, что она погибла в автокатастрофе. Воспитанием ребенка занималась бабушка, а его отец жил в другом городе. В СУ СКР по Свердловской области от комментариев воздержались.
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