FP: Украина разозлила Польшу, Венгрию, Словакию и Болгарию

Foreign Policy: украинское зерно разоряет восточноевропейских фермеров

23 апреля 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Издание FP рассказывает о расколе в Европе из-за украинского зерна Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Украинское зерно, попавшее на рынки ряда восточноевропейских стран, вызвало недовольство местных фермеров. Об этом сообщила обозреватель Foreign Policy Кристина Лю. Среди недовольных — фермеры из Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии. «Европейский Союз спешит успокоить разъяренных восточноевропейских фермеров после того, как Польша, Венгрия, Словакия и Болгария запретили импорт украинского зерна, что угрожает подорвать солидарность ЕС по Украине», — пишет Кристина Лю в своем материале для Foreign Policy. Зерно должно было просто провозиться по территориям этих стран транзитом, но вместо этого попало в продажу. Ранее ряд стран запретил ввоз украинского зерна. Но польские фермеры считают, что решение было принято слишком поздно, передает «Национальная служба новостей». Они заявляют, что уже успели понести убытки.

Украинское зерно, попавшее на рынки ряда восточноевропейских стран, вызвало недовольство местных фермеров. Об этом сообщила обозреватель Foreign Policy Кристина Лю. Среди недовольных — фермеры из Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии. «Европейский Союз спешит успокоить разъяренных восточноевропейских фермеров после того, как Польша, Венгрия, Словакия и Болгария запретили импорт украинского зерна, что угрожает подорвать солидарность ЕС по Украине», — пишет Кристина Лю в своем материале для Foreign Policy. Зерно должно было просто провозиться по территориям этих стран транзитом, но вместо этого попало в продажу. Ранее ряд стран запретил ввоз украинского зерна. Но польские фермеры считают, что решение было принято слишком поздно, передает «Национальная служба новостей». Они заявляют, что уже успели понести убытки.