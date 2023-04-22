22 апреля 2023

FP: Украина разозлила Польшу, Венгрию, Словакию и Болгарию

Foreign Policy: украинское зерно разоряет восточноевропейских фермеров
© Служба новостей «URA.RU»
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Погрузка зерна в Ростовском порту. Ростов на Дону, терминал, пшеница, зерно, погрузка, порт, судно
Издание FP рассказывает о расколе в Европе из-за украинского зерна Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Украинское зерно, попавшее на рынки ряда восточноевропейских стран, вызвало недовольство местных фермеров. Об этом сообщила обозреватель Foreign Policy Кристина Лю. Среди недовольных — фермеры из Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии.

«Европейский Союз спешит успокоить разъяренных восточноевропейских фермеров после того, как Польша, Венгрия, Словакия и Болгария запретили импорт украинского зерна, что угрожает подорвать солидарность ЕС по Украине», — пишет Кристина Лю в своем материале для Foreign Policy. Зерно должно было просто провозиться по территориям этих стран транзитом, но вместо этого попало в продажу.

Ранее ряд стран запретил ввоз украинского зерна. Но польские фермеры считают, что решение было принято слишком поздно, передает «Национальная служба новостей». Они заявляют, что уже успели понести убытки.

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Украинское зерно, попавшее на рынки ряда восточноевропейских стран, вызвало недовольство местных фермеров. Об этом сообщила обозреватель Foreign Policy Кристина Лю. Среди недовольных — фермеры из Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии. «Европейский Союз спешит успокоить разъяренных восточноевропейских фермеров после того, как Польша, Венгрия, Словакия и Болгария запретили импорт украинского зерна, что угрожает подорвать солидарность ЕС по Украине», — пишет Кристина Лю в своем материале для Foreign Policy. Зерно должно было просто провозиться по территориям этих стран транзитом, но вместо этого попало в продажу. Ранее ряд стран запретил ввоз украинского зерна. Но польские фермеры считают, что решение было принято слишком поздно, передает «Национальная служба новостей». Они заявляют, что уже успели понести убытки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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