В рейтинг лучших вузов России попали 11 университетов Свердловской области

24 апреля 2023 в 07:37 Размер текста - 17 +

УрФУ стал 13 в рейтинге лучших вузов России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В рейтинг лучших российских вузов в 2023 году вошли 11 университетов Свердловской области. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе поискового сервиса работы hh.ru. В топ-100 лучших вузов РФ вошли Уральский федеральный университет (13 место), Уральский государственный экономический университет (57 место) и Уральский государственный горный университет (77 место), следует из рейтинга вузов. Также в число лучших вузов вошли УрГУПС, Гуманитарный университет, УрГПУ, РГППУ, УГЛТУ, УрГАХУ, УГМУ и УрГЮУ. При этом по востребованности выпускников вузов у работодателей лидируют Гуманитарный университет и Уральский государственный экономический университет. Аналитики сообщили, что в среднем выпускники свердловских вузов ожидают зарплату от 40 до 50 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская область заняла третье место в России по числу поступивших в вузы абитуриентов. Первые два места по приему возглавили Москва и Санкт-Петербург.

В рейтинг лучших российских вузов в 2023 году вошли 11 университетов Свердловской области. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе поискового сервиса работы hh.ru. В топ-100 лучших вузов РФ вошли Уральский федеральный университет (13 место), Уральский государственный экономический университет (57 место) и Уральский государственный горный университет (77 место), следует из рейтинга вузов. Также в число лучших вузов вошли УрГУПС, Гуманитарный университет, УрГПУ, РГППУ, УГЛТУ, УрГАХУ, УГМУ и УрГЮУ. При этом по востребованности выпускников вузов у работодателей лидируют Гуманитарный университет и Уральский государственный экономический университет. Аналитики сообщили, что в среднем выпускники свердловских вузов ожидают зарплату от 40 до 50 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская область заняла третье место в России по числу поступивших в вузы абитуриентов. Первые два места по приему возглавили Москва и Санкт-Петербург.