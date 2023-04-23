23 апреля 2023

В рейтинг лучших вузов России попали 11 университетов Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Зачетная книжка Бориса Ельцина. Екатеринбург, уральский федеральный университет, урфу
УрФУ стал 13 в рейтинге лучших вузов России Фото:

В рейтинг лучших российских вузов в 2023 году вошли 11 университетов Свердловской области. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе поискового сервиса работы hh.ru.

В топ-100 лучших вузов РФ вошли Уральский федеральный университет (13 место), Уральский государственный экономический университет (57 место) и Уральский государственный горный университет (77 место), следует из рейтинга вузов. Также в число лучших вузов вошли УрГУПС, Гуманитарный университет, УрГПУ, РГППУ, УГЛТУ, УрГАХУ, УГМУ и УрГЮУ.

При этом по востребованности выпускников вузов у работодателей лидируют Гуманитарный университет и Уральский государственный экономический университет. Аналитики сообщили, что в среднем выпускники свердловских вузов ожидают зарплату от 40 до 50 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская область заняла третье место в России по числу поступивших в вузы абитуриентов. Первые два места по приему возглавили Москва и Санкт-Петербург.

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В рейтинг лучших российских вузов в 2023 году вошли 11 университетов Свердловской области. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе поискового сервиса работы hh.ru. В топ-100 лучших вузов РФ вошли Уральский федеральный университет (13 место), Уральский государственный экономический университет (57 место) и Уральский государственный горный университет (77 место), следует из рейтинга вузов. Также в число лучших вузов вошли УрГУПС, Гуманитарный университет, УрГПУ, РГППУ, УГЛТУ, УрГАХУ, УГМУ и УрГЮУ. При этом по востребованности выпускников вузов у работодателей лидируют Гуманитарный университет и Уральский государственный экономический университет. Аналитики сообщили, что в среднем выпускники свердловских вузов ожидают зарплату от 40 до 50 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская область заняла третье место в России по числу поступивших в вузы абитуриентов. Первые два места по приему возглавили Москва и Санкт-Петербург.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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