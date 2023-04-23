В рейтинг лучших вузов России попали 11 университетов Свердловской области

В рейтинг лучших российских вузов в 2023 году вошли 11 университетов Свердловской области. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе поискового сервиса работы hh.ru.
В топ-100 лучших вузов РФ вошли Уральский федеральный университет (13 место), Уральский государственный экономический университет (57 место) и Уральский государственный горный университет (77 место), следует из рейтинга вузов. Также в число лучших вузов вошли УрГУПС, Гуманитарный университет, УрГПУ, РГППУ, УГЛТУ, УрГАХУ, УГМУ и УрГЮУ.
При этом по востребованности выпускников вузов у работодателей лидируют Гуманитарный университет и Уральский государственный экономический университет. Аналитики сообщили, что в среднем выпускники свердловских вузов ожидают зарплату от 40 до 50 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская область заняла третье место в России по числу поступивших в вузы абитуриентов. Первые два места по приему возглавили Москва и Санкт-Петербург.
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