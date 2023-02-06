06 февраля 2023

Свердловская область в тройке лучших в РФ по числу поступивших студентов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча кандидата в президенты России Владимира Жириновского со студентами УрФУ. Екатеринбург , зима, здание, уральский федеральный университет, урфу
Свердловские студенты вышли на третье место по числу зачислений в вузы Фото:

Свердловская область заняла третье место в России по числу поступивших в вузы абитуриентов. Об сообщили на сайте НИУ «Высшая школа экономики».

«Совокупный прием абитуриентов на бюджетные и платные отделения в Свердловской области вырос по сравнению с 2021 годом на 6%, что составило 17132 человек в 2022 году. Крупнейшим вузом России по новому приему второй год подряд стал Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина, куда в 2022 году было зачислено 7978 студентов, из них 4858 — бюджетники», — рассказали на сайте НИУ ВШЭ.

Первые два места по приему возглавили Москва и Санкт-Петербург со своими областями соответственно. Ранее URA.RU сообщало о рейтинге вузов, в котором первое место по количеству поступивших студентов занял Уральский федеральный университет (УрФУ).

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Свердловская область заняла третье место в России по числу поступивших в вузы абитуриентов. Об сообщили на сайте НИУ «Высшая школа экономики». «Совокупный прием абитуриентов на бюджетные и платные отделения в Свердловской области вырос по сравнению с 2021 годом на 6%, что составило 17132 человек в 2022 году. Крупнейшим вузом России по новому приему второй год подряд стал Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина, куда в 2022 году было зачислено 7978 студентов, из них 4858 — бюджетники», — рассказали на сайте НИУ ВШЭ. Первые два места по приему возглавили Москва и Санкт-Петербург со своими областями соответственно. Ранее URA.RU сообщало о рейтинге вузов, в котором первое место по количеству поступивших студентов занял Уральский федеральный университет (УрФУ).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...