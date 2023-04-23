«Уралвагонзавод» показал цех, где делают детали для танков. Фото

24 апреля 2023 в 13:44 Размер текста - 17 +

«Уралвагонзавод» является поставщиком танков для Министерства обороны РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В цехе мелких узлов №1 «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ корпорации «Ростех») вытачивают самые сложные и высокоточные детали для танков. И сотрудники, и оборудование работают по напряженному графику, сообщает пресс-служба предприятия в официальном telegram-канале. «Механосборочные подразделения „Уралвагонзавода“ оснащены современным высокоточным оборудованием. Так, в цехе мелких узлов № 1 пятикоординатные обрабатывающие центры позволяют вытачивать самые сложные и высокоточные детали», — рассказывают на предприятии. Изначально детали в цехе изготавливали пооперационно, сейчас он разделен на участки — токарный, фрезерный, сверлильно-шлифовальный — в итоге получается полный цикл производства. Рабочие совмещают роли операторов станков, наладчиков и программистов, график напряженный, но и люди, и оборудование к нему привыкли. «Коллектив относится с пониманием к высокой нагрузке: без наших танков на передовой не справиться. Мы не подведем!», — цитирует пресс-служба работников цеха. «Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков. Ранее URA.RU сообщало, что УВЗ массово ищет сотрудников со всей России и готов обучать их. По данным губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, на заводах в регионе не хватает 15 тысяч человек. График сотрудников очень плотный, так как они выполняют гособоронзаказ Фото: telegram-канал «Уралвагонзавод» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В цехе мелких узлов №1 «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ корпорации «Ростех») вытачивают самые сложные и высокоточные детали для танков. И сотрудники, и оборудование работают по напряженному графику, сообщает пресс-служба предприятия в официальном telegram-канале. «Механосборочные подразделения „Уралвагонзавода“ оснащены современным высокоточным оборудованием. Так, в цехе мелких узлов № 1 пятикоординатные обрабатывающие центры позволяют вытачивать самые сложные и высокоточные детали», — рассказывают на предприятии. Изначально детали в цехе изготавливали пооперационно, сейчас он разделен на участки — токарный, фрезерный, сверлильно-шлифовальный — в итоге получается полный цикл производства. Рабочие совмещают роли операторов станков, наладчиков и программистов, график напряженный, но и люди, и оборудование к нему привыкли. «Коллектив относится с пониманием к высокой нагрузке: без наших танков на передовой не справиться. Мы не подведем!», — цитирует пресс-служба работников цеха. «Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков. Ранее URA.RU сообщало, что УВЗ массово ищет сотрудников со всей России и готов обучать их. По данным губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, на заводах в регионе не хватает 15 тысяч человек.