23 апреля 2023

«Уралвагонзавод» показал цех, где делают детали для танков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральная репетиция парада войск ЦВО на площади 1905 года. Екатеринбург, военная техника, т-34, площадь 1905года, танк
«Уралвагонзавод» является поставщиком танков для Министерства обороны РФ Фото:

В цехе мелких узлов №1 «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ корпорации «Ростех») вытачивают самые сложные и высокоточные детали для танков. И сотрудники, и оборудование работают по напряженному графику, сообщает пресс-служба предприятия в официальном telegram-канале.

«Механосборочные подразделения „Уралвагонзавода“ оснащены современным высокоточным оборудованием. Так, в цехе мелких узлов № 1 пятикоординатные обрабатывающие центры позволяют вытачивать самые сложные и высокоточные детали», — рассказывают на предприятии.

Изначально детали в цехе изготавливали пооперационно, сейчас он разделен на участки — токарный, фрезерный, сверлильно-шлифовальный — в итоге получается полный цикл производства. Рабочие совмещают роли операторов станков, наладчиков и программистов, график напряженный, но и люди, и оборудование к нему привыкли.

«Коллектив относится с пониманием к высокой нагрузке: без наших танков на передовой не справиться. Мы не подведем!», — цитирует пресс-служба работников цеха.

«Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков. Ранее URA.RU сообщало, что УВЗ массово ищет сотрудников со всей России и готов обучать их. По данным губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, на заводах в регионе не хватает 15 тысяч человек.

График сотрудников очень плотный, так как они выполняют гособоронзаказ
График сотрудников очень плотный, так как они выполняют гособоронзаказ
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В цехе мелких узлов №1 «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ корпорации «Ростех») вытачивают самые сложные и высокоточные детали для танков. И сотрудники, и оборудование работают по напряженному графику, сообщает пресс-служба предприятия в официальном telegram-канале. «Механосборочные подразделения „Уралвагонзавода“ оснащены современным высокоточным оборудованием. Так, в цехе мелких узлов № 1 пятикоординатные обрабатывающие центры позволяют вытачивать самые сложные и высокоточные детали», — рассказывают на предприятии. Изначально детали в цехе изготавливали пооперационно, сейчас он разделен на участки — токарный, фрезерный, сверлильно-шлифовальный — в итоге получается полный цикл производства. Рабочие совмещают роли операторов станков, наладчиков и программистов, график напряженный, но и люди, и оборудование к нему привыкли. «Коллектив относится с пониманием к высокой нагрузке: без наших танков на передовой не справиться. Мы не подведем!», — цитирует пресс-служба работников цеха. «Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков. Ранее URA.RU сообщало, что УВЗ массово ищет сотрудников со всей России и готов обучать их. По данным губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, на заводах в регионе не хватает 15 тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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