Советник Куйвашева напросился с ним за границу ради реванша над мэром Екатеринбурга

25 апреля 2023 в 22:20 Размер текста - 17 +

В «борьбе списков» Ринат Хазеев (справа) мэру пока проигрывает Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Доверенный политтехнолог губернатора Евгения Куйвашева Ринат Хазеев, не имеющий официального статуса, вошел в большую свердловскую делегацию во главе с Куйвашевым, которая работала в Узбекистане 22—25 апреля. По словам источника URA.RU, целью Хазеева было повторно поменять списки кандидатов-одномандатников на выборы в гордуму Екатеринбурга. Новость по теме Куйвашев в последний момент утвердил схему новой власти в Екатеринбурге Последний актуальный вариант Куйвашев утверждал без Хазеева — прямо перед вылетом за границу. И результат удивил политтусовку: этот список почти не отличается от того, который Орлов ранее подавал губернатору и который Хазеев в связке с миллиардером Виталием Кочетковым («Мотив») со скандалом блокировал. «Хазеев попытается еще раз убедить Куйвашева, что кандидаты должны быть другие. Для этого он и полетел с ним в Узбекистан», — поделился источник. Сам Хазеев от комментариев СМИ отказывается. Еще один собеседник — в одной из групп влияния — рассказал, что никакого итогового варианта списка якобы нет, и это оставляет шансы Хазееву и Кочеткову на формирование выгодной для них конфигурации.

Доверенный политтехнолог губернатора Евгения Куйвашева Ринат Хазеев, не имеющий официального статуса, вошел в большую свердловскую делегацию во главе с Куйвашевым, которая работала в Узбекистане 22—25 апреля. По словам источника URA.RU, целью Хазеева было повторно поменять списки кандидатов-одномандатников на выборы в гордуму Екатеринбурга. Последний актуальный вариант Куйвашев утверждал без Хазеева — прямо перед вылетом за границу. И результат удивил политтусовку: этот список почти не отличается от того, который Орлов ранее подавал губернатору и который Хазеев в связке с миллиардером Виталием Кочетковым («Мотив») со скандалом блокировал. «Хазеев попытается еще раз убедить Куйвашева, что кандидаты должны быть другие. Для этого он и полетел с ним в Узбекистан», — поделился источник. Сам Хазеев от комментариев СМИ отказывается. Еще один собеседник — в одной из групп влияния — рассказал, что никакого итогового варианта списка якобы нет, и это оставляет шансы Хазееву и Кочеткову на формирование выгодной для них конфигурации.