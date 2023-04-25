Советник Куйвашева напросился с ним за границу ради реванша над мэром Екатеринбурга

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Конференция ЕР в Екатеринбург-ЭКСПО. Екатеринбург, кузнецов глеб, хазеев ринат
В «борьбе списков» Ринат Хазеев (справа) мэру пока проигрывает Фото:

Доверенный политтехнолог губернатора Евгения Куйвашева Ринат Хазеев, не имеющий официального статуса, вошел в большую свердловскую делегацию во главе с Куйвашевым, которая работала в Узбекистане 22—25 апреля. По словам источника URA.RU, целью Хазеева было повторно поменять списки кандидатов-одномандатников на выборы в гордуму Екатеринбурга.

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Последний актуальный вариант Куйвашев утверждал без Хазеева — прямо перед вылетом за границу. И результат удивил политтусовку: этот список почти не отличается от того, который Орлов ранее подавал губернатору и который Хазеев в связке с миллиардером Виталием Кочетковым («Мотив») со скандалом блокировал.

«Хазеев попытается еще раз убедить Куйвашева, что кандидаты должны быть другие. Для этого он и полетел с ним в Узбекистан», — поделился источник. Сам Хазеев от комментариев СМИ отказывается. Еще один собеседник — в одной из групп влияния — рассказал, что никакого итогового варианта списка якобы нет, и это оставляет шансы Хазееву и Кочеткову на формирование выгодной для них конфигурации.

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Доверенный политтехнолог губернатора Евгения Куйвашева Ринат Хазеев, не имеющий официального статуса, вошел в большую свердловскую делегацию во главе с Куйвашевым, которая работала в Узбекистане 22—25 апреля. По словам источника URA.RU, целью Хазеева было повторно поменять списки кандидатов-одномандатников на выборы в гордуму Екатеринбурга. Последний актуальный вариант Куйвашев утверждал без Хазеева — прямо перед вылетом за границу. И результат удивил политтусовку: этот список почти не отличается от того, который Орлов ранее подавал губернатору и который Хазеев в связке с миллиардером Виталием Кочетковым («Мотив») со скандалом блокировал. «Хазеев попытается еще раз убедить Куйвашева, что кандидаты должны быть другие. Для этого он и полетел с ним в Узбекистан», — поделился источник. Сам Хазеев от комментариев СМИ отказывается. Еще один собеседник — в одной из групп влияния — рассказал, что никакого итогового варианта списка якобы нет, и это оставляет шансы Хазееву и Кочеткову на формирование выгодной для них конфигурации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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