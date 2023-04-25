Советник Куйвашева напросился с ним за границу ради реванша над мэром Екатеринбурга

Доверенный политтехнолог губернатора Евгения Куйвашева Ринат Хазеев, не имеющий официального статуса, вошел в большую свердловскую делегацию во главе с Куйвашевым, которая работала в Узбекистане 22—25 апреля. По словам источника URA.RU, целью Хазеева было повторно поменять списки кандидатов-одномандатников на выборы в гордуму Екатеринбурга.
Последний актуальный вариант Куйвашев утверждал без Хазеева — прямо перед вылетом за границу. И результат удивил политтусовку: этот список почти не отличается от того, который Орлов ранее подавал губернатору и который Хазеев в связке с миллиардером Виталием Кочетковым («Мотив») со скандалом блокировал.
«Хазеев попытается еще раз убедить Куйвашева, что кандидаты должны быть другие. Для этого он и полетел с ним в Узбекистан», — поделился источник. Сам Хазеев от комментариев СМИ отказывается. Еще один собеседник — в одной из групп влияния — рассказал, что никакого итогового варианта списка якобы нет, и это оставляет шансы Хазееву и Кочеткову на формирование выгодной для них конфигурации.
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