Силовики начали проверку по факту гибели свердловчанина при пожаре

Следователи выясняют обстоятельства смерти 62-летнего мужчины, тело которого обнаружили спасатели при разборе завалов в Сосьве. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.
«Серовским межрайонным следственным отделом СУ СК проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств гибели 62-летнего мужчины. Для определения точной причины смерти мужчины будет проведена судебно-медицинская экспертиза», — пишет пресс-служба ведомства в Telegram.
Ранее сообщалось, что при крупном пожаре в поселке Сосьва погиб минимум один человек. По данным telegram-канала Mash, им оказался 62-летний дедушка, который за день до происшествия отпраздновал свой день рождения.
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