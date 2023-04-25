25 апреля 2023

Силовики начали проверку по факту гибели свердловчанина при пожаре

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Продление меры пресечения Елене Селищевой в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, следователь, прокурор, правосудие, суд
Следователи установят обстоятельства смерти мужчины при пожаре в Сосьве Фото:

Следователи выясняют обстоятельства смерти 62-летнего мужчины, тело которого обнаружили спасатели при разборе завалов в Сосьве. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

«Серовским межрайонным следственным отделом СУ СК проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств гибели 62-летнего мужчины. Для определения точной причины смерти мужчины будет проведена судебно-медицинская экспертиза», — пишет пресс-служба ведомства в Telegram.

Ранее сообщалось, что при крупном пожаре в поселке Сосьва погиб минимум один человек. По данным telegram-канала Mash, им оказался 62-летний дедушка, который за день до происшествия отпраздновал свой день рождения.

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Следователи выясняют обстоятельства смерти 62-летнего мужчины, тело которого обнаружили спасатели при разборе завалов в Сосьве. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области. «Серовским межрайонным следственным отделом СУ СК проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств гибели 62-летнего мужчины. Для определения точной причины смерти мужчины будет проведена судебно-медицинская экспертиза», — пишет пресс-служба ведомства в Telegram. Ранее сообщалось, что при крупном пожаре в поселке Сосьва погиб минимум один человек. По данным telegram-канала Mash, им оказался 62-летний дедушка, который за день до происшествия отпраздновал свой день рождения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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