Силовики начали проверку по факту гибели свердловчанина при пожаре

26 апреля 2023 в 03:26 Размер текста - 17 +

Следователи установят обстоятельства смерти мужчины при пожаре в Сосьве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Следователи выясняют обстоятельства смерти 62-летнего мужчины, тело которого обнаружили спасатели при разборе завалов в Сосьве. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области. «Серовским межрайонным следственным отделом СУ СК проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств гибели 62-летнего мужчины. Для определения точной причины смерти мужчины будет проведена судебно-медицинская экспертиза», — пишет пресс-служба ведомства в Telegram. Ранее сообщалось, что при крупном пожаре в поселке Сосьва погиб минимум один человек. По данным telegram-канала Mash, им оказался 62-летний дедушка, который за день до происшествия отпраздновал свой день рождения.

Следователи выясняют обстоятельства смерти 62-летнего мужчины, тело которого обнаружили спасатели при разборе завалов в Сосьве. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области. «Серовским межрайонным следственным отделом СУ СК проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств гибели 62-летнего мужчины. Для определения точной причины смерти мужчины будет проведена судебно-медицинская экспертиза», — пишет пресс-служба ведомства в Telegram. Ранее сообщалось, что при крупном пожаре в поселке Сосьва погиб минимум один человек. По данным telegram-канала Mash, им оказался 62-летний дедушка, который за день до происшествия отпраздновал свой день рождения.