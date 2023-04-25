В Верхней Пышме женщина избила продавца, ее объявили в розыск

Силовики объявили женщину в розыск
В Верхней Пышме (Свердловская область) женщина избила работника магазина «Доброцен». Сотрудники МВД объявили женщину в розыск, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Свердловчанка избила продавца, работающего в магазине „Доброцен“. Сотрудники полиции занимаются поиском женщины», — пишет пресс-служба МО МВД «Верхнепышминский» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге мужчина избил беременную женщину. Это произошло из-за конфликта, который случился ранее на дороге.
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