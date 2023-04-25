25 апреля 2023

В Верхней Пышме женщина избила продавца, ее объявили в розыск

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, полиция, оцепление, место происшествия, оцепление чп
Силовики объявили женщину в розыск Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) женщина избила работника магазина «Доброцен». Сотрудники МВД объявили женщину в розыск, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Свердловчанка избила продавца, работающего в магазине „Доброцен“. Сотрудники полиции занимаются поиском женщины», — пишет пресс-служба МО МВД «Верхнепышминский» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге мужчина избил беременную женщину. Это произошло из-за конфликта, который случился ранее на дороге.

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В Верхней Пышме (Свердловская область) женщина избила работника магазина «Доброцен». Сотрудники МВД объявили женщину в розыск, сообщили в пресс-службе ведомства. «Свердловчанка избила продавца, работающего в магазине „Доброцен“. Сотрудники полиции занимаются поиском женщины», — пишет пресс-служба МО МВД «Верхнепышминский» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге мужчина избил беременную женщину. Это произошло из-за конфликта, который случился ранее на дороге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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