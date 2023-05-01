Папа Римский попросил Украину отказаться от наступления

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Понтифик призывает Киев и Москву к переговорам вместо наступления Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Папа Римский Франциск призвал Украину и Россию отказаться от наступательных действий в зоне спецоперации. Он заявил, что готов направить своих представителей в Киев и Москву для организации переговоров между конфликтующими государствами.

«Папа Римский Франциск призывает стороны украинского конфликта отказаться от попыток наступления и сесть за стол переговоров. […] Он готов в случае желания сторон в любой момент направить своих переговорщиков в Киев и Москву, которые помогут начать переговорный процесс», — цитирует РИА Новости главу Всемирного союза староверов (ВСС) Леонида Севастьянова, который беседовал с понтификом ранее.

Ранее Папа Римский Франциск предложил установить перемирие между Россией и Украиной на время празднования Пасхи. Он неоднократно призывал к скорейшему началу переговорного процесса по украинскому конфликту.

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Папа Римский Франциск призвал Украину и Россию отказаться от наступательных действий в зоне спецоперации. Он заявил, что готов направить своих представителей в Киев и Москву для организации переговоров между конфликтующими государствами. «Папа Римский Франциск призывает стороны украинского конфликта отказаться от попыток наступления и сесть за стол переговоров. […] Он готов в случае желания сторон в любой момент направить своих переговорщиков в Киев и Москву, которые помогут начать переговорный процесс», — цитирует РИА Новости главу Всемирного союза староверов (ВСС) Леонида Севастьянова, который беседовал с понтификом ранее. Ранее Папа Римский Франциск предложил установить перемирие между Россией и Украиной на время празднования Пасхи. Он неоднократно призывал к скорейшему началу переговорного процесса по украинскому конфликту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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