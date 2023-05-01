Папа Римский попросил Украину отказаться от наступления

Понтифик призывает Киев и Москву к переговорам вместо наступления Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Папа Римский Франциск призвал Украину и Россию отказаться от наступательных действий в зоне спецоперации. Он заявил, что готов направить своих представителей в Киев и Москву для организации переговоров между конфликтующими государствами.

«Папа Римский Франциск призывает стороны украинского конфликта отказаться от попыток наступления и сесть за стол переговоров. […] Он готов в случае желания сторон в любой момент направить своих переговорщиков в Киев и Москву, которые помогут начать переговорный процесс», — цитирует РИА Новости главу Всемирного союза староверов (ВСС) Леонида Севастьянова, который беседовал с понтификом ранее.

Ранее Папа Римский Франциск предложил установить перемирие между Россией и Украиной на время празднования Пасхи. Он неоднократно призывал к скорейшему началу переговорного процесса по украинскому конфликту.