Пермяка обвинили в незаконном обналичивании более 200 млн рублей

02 мая 2023 в 18:47 Размер текста - 17 +

Прокуратура направила дело в суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Перми, используя незаконные платежные поручения, вывел из-под контроля государства и обналичил более 218 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Пермского края, отмечая, что дело уже направлено в суд. «Используя счета нескольких подконтрольных ему юридических лиц, при отсутствии реальных договорных взаимоотношений он включал в финансовые документы данные о назначении платежа, которого в действительности не производилось. Всего с 2015 по 2022 годы предпринимателю удалось вывести из-под финансового контроля государства и обналичить свыше 218 млн рублей», — сообщается на сайте краевой прокуратуры. Уголовное дело рассмотрит Пермский районный суд. Бизнесмену грозит до шести лет лишения свободы.

Житель Перми, используя незаконные платежные поручения, вывел из-под контроля государства и обналичил более 218 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Пермского края, отмечая, что дело уже направлено в суд. «Используя счета нескольких подконтрольных ему юридических лиц, при отсутствии реальных договорных взаимоотношений он включал в финансовые документы данные о назначении платежа, которого в действительности не производилось. Всего с 2015 по 2022 годы предпринимателю удалось вывести из-под финансового контроля государства и обналичить свыше 218 млн рублей», — сообщается на сайте краевой прокуратуры. Уголовное дело рассмотрит Пермский районный суд. Бизнесмену грозит до шести лет лишения свободы.