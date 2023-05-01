01 мая 2023

Пермяка обвинили в незаконном обналичивании более 200 млн рублей

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Судебное заседание по избранию меры пресечения Курпишеву Ивану и Штингер Александру. Курган, прокурор, документы, зал заседания, зал суда, папка, дело, суд, судебный процесс, судебные дела, прокурор в суде
Прокуратура направила дело в суд Фото:

Житель Перми, используя незаконные платежные поручения, вывел из-под контроля государства и обналичил более 218 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Пермского края, отмечая, что дело уже направлено в суд.

«Используя счета нескольких подконтрольных ему юридических лиц, при отсутствии реальных договорных взаимоотношений он включал в финансовые документы данные о назначении платежа, которого в действительности не производилось. Всего с 2015 по 2022 годы предпринимателю удалось вывести из-под финансового контроля государства и обналичить свыше 218 млн рублей», — сообщается на сайте краевой прокуратуры.

Уголовное дело рассмотрит Пермский районный суд. Бизнесмену грозит до шести лет лишения свободы.

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Житель Перми, используя незаконные платежные поручения, вывел из-под контроля государства и обналичил более 218 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Пермского края, отмечая, что дело уже направлено в суд. «Используя счета нескольких подконтрольных ему юридических лиц, при отсутствии реальных договорных взаимоотношений он включал в финансовые документы данные о назначении платежа, которого в действительности не производилось. Всего с 2015 по 2022 годы предпринимателю удалось вывести из-под финансового контроля государства и обналичить свыше 218 млн рублей», — сообщается на сайте краевой прокуратуры. Уголовное дело рассмотрит Пермский районный суд. Бизнесмену грозит до шести лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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