Пермяка обвинили в незаконном обналичивании более 200 млн рублей

Житель Перми, используя незаконные платежные поручения, вывел из-под контроля государства и обналичил более 218 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Пермского края, отмечая, что дело уже направлено в суд.
«Используя счета нескольких подконтрольных ему юридических лиц, при отсутствии реальных договорных взаимоотношений он включал в финансовые документы данные о назначении платежа, которого в действительности не производилось. Всего с 2015 по 2022 годы предпринимателю удалось вывести из-под финансового контроля государства и обналичить свыше 218 млн рублей», — сообщается на сайте краевой прокуратуры.
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