Общежитие до недавнего времени считалось образцово-показательным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) образцовый дом-общежитие из-за попустительства коммунальных служб превратили в самый страшный дом города. В связи с этим общественники обратились в СК РФ. Об этом 3 мая сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.

«Легким движением руки коммунальщики и власти Златоуста превратили образцовую общагу в самый страшный дом города. Трудно поверить, но это построенное в 1968 году общежитие до недавнего времени считалось образцово-показательным. За порядком следил целый штат сотрудников», — рассказал URA.RU Рыжий.

В злополучном доме то и дело происходят пожары и наводнения. По словам общественников, все, кто имел возможность, сбежали из общежития. Оставшиеся собственники квадратных метров пытаются достучаться до властей и коммунальщиков, но тщетно. Теперь в доме сгнившие трубы, обвалившиеся перекрытия, полуразрушенный фасад, затопленные подвалы, тонны мусора и крысы.

«В 2016 году здание осталось без управления, а появившаяся спустя 4 года УК, с названием-издевкой „Курортстройсервис“, довела общагу до состояния помойки, а никак не курорта. Мы обращаемся в Следственный комитет, прокуратуру, Госжилинспекцию и Роспотребнадзор. Страшный дом необходимо привести в порядок, либо признать его ветхоаварийным и расселить», — заявил руководитель регисполкома ОНФ.

«Объект действительно проблемный и он находится адресу проспект Гагарина, 8 линия, дом 5. Платежная дисциплина жителями не соблюдается. По закону, жильцы дома были обязаны выбрать УК, но они отказались это делать, после чего им была назначена УК „Курортстройсервис“. Сейчас с жителями дома постоянно взаимодействует терротдел и УЖКХ, которые проводят с жильцами собрания, ищут выход из сложившейся ситуации», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе мэрии Златоуста.