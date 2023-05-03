Генерал-майор Тутрин: Украина пыталась собрать разведданные в районе Кремля

03 мая 2023 в 22:57 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский делает вид, что не знал о запуске беспилотника, сказал Николай Тутрин (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Украина попыталась совершить покушение на Путина Беспилотники, которые российские системы ПВО уничтожили у Кремля, могли заниматься разведкой для подготовки дальнейших провокаций. Об этом URA.RU рассказал председатель региональной общественной организации «Совет ветеранов боевых действий», генерал-майор Николай Тутрин. «Разведка работала всегда. Просто сейчас средства другие. В том числе беспилотники. Таких действий, которые произошли возле Кремля, стоило ожидать. Сейчас со стороны ВСУ идет прощупывание не только границ. Это один из вариантов проверки позиций нашей ПВО для решения каких-то других задач. [Мэр Москвы Сергей] Собянин правомерно ввел запрет на запуск беспилотников, чтобы не допустить провокации в отношении населения Москвы, области и последующего применения боевых дронов или каких-то иных действий, связанных с гибелью наших граждан», — сказал Николай Тутрин. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не просто так покинул территорию Украины. «То, что вдруг неожиданно Зеленский оказался в Финляндии в этот момент, заставляет задуматься. Он хочет самого себя нейтрализовать, в плане „я не был здесь и не мог отдать приказ“. Это очень мелочно», — отметил собеседник агентства. Генерал-майор подчеркнул, что у России есть методы борьбы с БПЛА, и она их успешно применяет. Два украинских беспилотника были замечены возле Кремля. Они были уничтожены. РФ расценила эти действия, как попытку покушения на президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль оставляет за собой право на ответ киевскому режиму. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Беспилотники, которые российские системы ПВО уничтожили у Кремля, могли заниматься разведкой для подготовки дальнейших провокаций. Об этом URA.RU рассказал председатель региональной общественной организации «Совет ветеранов боевых действий», генерал-майор Николай Тутрин. «Разведка работала всегда. Просто сейчас средства другие. В том числе беспилотники. Таких действий, которые произошли возле Кремля, стоило ожидать. Сейчас со стороны ВСУ идет прощупывание не только границ. Это один из вариантов проверки позиций нашей ПВО для решения каких-то других задач. [Мэр Москвы Сергей] Собянин правомерно ввел запрет на запуск беспилотников, чтобы не допустить провокации в отношении населения Москвы, области и последующего применения боевых дронов или каких-то иных действий, связанных с гибелью наших граждан», — сказал Николай Тутрин. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не просто так покинул территорию Украины. «То, что вдруг неожиданно Зеленский оказался в Финляндии в этот момент, заставляет задуматься. Он хочет самого себя нейтрализовать, в плане „я не был здесь и не мог отдать приказ“. Это очень мелочно», — отметил собеседник агентства. Генерал-майор подчеркнул, что у России есть методы борьбы с БПЛА, и она их успешно применяет. Два украинских беспилотника были замечены возле Кремля. Они были уничтожены. РФ расценила эти действия, как попытку покушения на президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль оставляет за собой право на ответ киевскому режиму.