Екатеринбуржцы потеряли сон из-за шума завода

Вблизи новостройки располагаются сразу два завода (архивное фото). Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители дома № 31 на улице Восточная в Екатеринбурге не могут спать и дышать свежим воздухом из-за гула завода «Пневмостроймашина», который находится по соседству. Две экспертизы показали, что уровень шума превышает допустимые нормы, в том числе в ночное время. О том, как жильцы отстаивают свое право на тишину и с какими проблемами столкнулись, URA.RU рассказал обитатель одной из квартир Эдуард Крохалев.

«Наш дом новый, 2021 года постройки. Когда покупали квартиру, ничего плохого не заметили, а когда въехали, начался кошмар. Гул из цеха „Пневмостроймашины“ не прекращается ни днем, ни ночью. Я в комнате спать совсем не могу, ухожу на кухню. Проветривать окна тоже проблема — в первые же минуты звук начинает действовать на нервы», — рассказал Крохалев.

Жильцы подозревают, что шум издает пылеуловитель «Циклон», который очищает воздух в цеху. Звук напоминает микроволновку, которая в квартирах людей «включена» круглосуточно. По словам Крохалева, от беспрестанного гула страдают практически все обитатели 16-этажки.

Жители обратились с жалобой в Роспотребнадзор. Экспертиза показала, что уровень шума превышает допустимые нормы. Тем не менее иск к предприятию был проигран, и жильцы подали новый, уже на застройщика. Была назначена новая судебная экспертиза, которая также подтвердила превышение допустимого уровня шума. Оба документа имеются в распоряжении редакции.

Спасти ситуацию, по мнению экспертов, могла бы установка шумозащитного экрана или шумоглушителя на предприятии. За комментарием корреспондент обратился в «Пневмостроймашину».

«Когда приезжала экспертиза и делала замеры, никаких нарушений не выявила, поэтому и суд был проигран. К нам посыпались жалобы: мол, на время проверки вы выключили прибор, хотя завод работал в штатном режиме», — ответил директор по безопасности и общехозяйственному управлению Павел Петкевич.

По его мнению, гораздо больше шума от дороги, которая также соседствует с домом. «Люди должны были понимать, что это промышленная территория, тут рядом еще один завод. Не надо было квартиры здесь покупать, сами виноваты», — заключил представитель завода.