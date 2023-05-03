Пермякам предлагают бесплатно провести лето в деревне на берегу реки

В Пермском крае ищут на лето желающего присмотреть за туристической базой. Кандидату не будут платить, но обеспечат жильем и едой. В качестве бонуса компания «Солана» обещает живописные виды и купание в реке Чусовой.
«Ищем желающего пожить в живописном месте на берегу реки Чусовой в поселке Усть-Койва. Если тебе или твоим знакомым хочется провести лето в деревне, а своего домика нет, то у нас он есть. И он пустует и ждет своего хозяина. Ждет того, кто присмотрит, облагородит, будет ухаживать за территорией», — пишет туристическая компания «Солана» в соцсетях.
Сторожу предоставят двухэтажный дом и еду. Взамен нужно будет косить траву, содержать дом и общаться с приезжающими туристами. Многие подписчики «Соланы» в соцсети «ВКонтакте» отмечают, что это работа мечты, но их останавливает отсутствие интернета на турбазе.
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