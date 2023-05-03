Пермякам предлагают бесплатно провести лето в деревне на берегу реки

04 мая 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

За работу обещают живописный вид и еду (архивное фото) Фото: Сергей Шадрин © URA.RU В Пермском крае ищут на лето желающего присмотреть за туристической базой. Кандидату не будут платить, но обеспечат жильем и едой. В качестве бонуса компания «Солана» обещает живописные виды и купание в реке Чусовой. «Ищем желающего пожить в живописном месте на берегу реки Чусовой в поселке Усть-Койва. Если тебе или твоим знакомым хочется провести лето в деревне, а своего домика нет, то у нас он есть. И он пустует и ждет своего хозяина. Ждет того, кто присмотрит, облагородит, будет ухаживать за территорией», — пишет туристическая компания «Солана» в соцсетях. Сторожу предоставят двухэтажный дом и еду. Взамен нужно будет косить траву, содержать дом и общаться с приезжающими туристами. Многие подписчики «Соланы» в соцсети «ВКонтакте» отмечают, что это работа мечты, но их останавливает отсутствие интернета на турбазе.

В Пермском крае ищут на лето желающего присмотреть за туристической базой. Кандидату не будут платить, но обеспечат жильем и едой. В качестве бонуса компания «Солана» обещает живописные виды и купание в реке Чусовой. «Ищем желающего пожить в живописном месте на берегу реки Чусовой в поселке Усть-Койва. Если тебе или твоим знакомым хочется провести лето в деревне, а своего домика нет, то у нас он есть. И он пустует и ждет своего хозяина. Ждет того, кто присмотрит, облагородит, будет ухаживать за территорией», — пишет туристическая компания «Солана» в соцсетях. Сторожу предоставят двухэтажный дом и еду. Взамен нужно будет косить траву, содержать дом и общаться с приезжающими туристами. Многие подписчики «Соланы» в соцсети «ВКонтакте» отмечают, что это работа мечты, но их останавливает отсутствие интернета на турбазе.