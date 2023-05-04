Депутат Хинштейн призвал ввести мораторий на беспилотники в РФ

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Заседание по обманутым дольщикам и пайщикам в резиденции губернатора Со. Екатеринбург, хинштейн александр
Александр Хинштейн предложил ввести мораторий на использование беспилотников в РФ Фото:

В Госдуме хотят ввести временный мораторий на использование беспилотников в России. С такой инициативой выступил председатель думского комитета по информационной политике Госдумы Александр Хинштейн.

«Направил обращения о введении временного моратория на использование беспилотников», — уточнил Александр Хинштейн в своем telegram-канале. По словам депутата, исключением могут стать только те беспилотники, которые используются для государственных нужд. Соответствующее обращение направлено в адрес министра транспорта Виталия Савельева и главы Росавиации Александра Нерадько.

По словам Хинштейна, необходимо законодательно регулировать применение БПЛА. Особенно это важно в тот момент, пока продолжается спецоперация РФ на территории Украины, подчеркнул депутат.

В части регионах страны вводят запрет на использование беспилотников. Использование дронов ограничили примерно на 40 российских территориях.

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В Госдуме хотят ввести временный мораторий на использование беспилотников в России. С такой инициативой выступил председатель думского комитета по информационной политике Госдумы Александр Хинштейн. «Направил обращения о введении временного моратория на использование беспилотников», — уточнил Александр Хинштейн в своем telegram-канале. По словам депутата, исключением могут стать только те беспилотники, которые используются для государственных нужд. Соответствующее обращение направлено в адрес министра транспорта Виталия Савельева и главы Росавиации Александра Нерадько. По словам Хинштейна, необходимо законодательно регулировать применение БПЛА. Особенно это важно в тот момент, пока продолжается спецоперация РФ на территории Украины, подчеркнул депутат. В части регионах страны вводят запрет на использование беспилотников. Использование дронов ограничили примерно на 40 российских территориях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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