04 мая 2023

Челябинский депутат-фронтовик призывает шить маскировочные сети

© Служба новостей «URA.RU»
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Олег Колесников, интервью. Челябинск, колесников олег, каскад, стоик
По словам Олега Колесникова, подобное камуфляжное покрытие спасает жизни бойцов Фото:
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Депутат Госдумы, боец добровольческого отряда БАРС «Каскад» Олег Колесников призвал жителей Челябинской области помочь с изготовлением маскировочных сетей. По его словам, такое камуфляжное покрытие спасает жизни российских бойцов при проведении спецоперации.

«На передовой очень нужны маскировочные сети, это камуфляжное покрытие спасает жизни наших бойцов. Прямо сейчас есть острая потребность в 107 таких сетях, а вообще их необходимо много, ведь по сути — это расходные материалы», — написал Колесников в своем telegram-канале.

Он отметил, что изготовить такую маскировку довольно просто. За основу надо взять рыболовную дель — капроновую сетку. И вплести в ячейки заранее нарезанные кусочки ткани. Цвета тканей лучше выбирать маскировочные — хаки или классический «пиксель».

«Важно учитывать, что это не должна быть натуральная ткань — она отлично светится на экранах тепловизоров. Оптимальный вариант — „тиси“ или „оксфорд“, больше известный всем как плащевка, укрывной спандбон», — добавил депутат-фронтовик.

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Депутат Госдумы, боец добровольческого отряда БАРС «Каскад» Олег Колесников призвал жителей Челябинской области помочь с изготовлением маскировочных сетей. По его словам, такое камуфляжное покрытие спасает жизни российских бойцов при проведении спецоперации. «На передовой очень нужны маскировочные сети, это камуфляжное покрытие спасает жизни наших бойцов. Прямо сейчас есть острая потребность в 107 таких сетях, а вообще их необходимо много, ведь по сути — это расходные материалы», — написал Колесников в своем telegram-канале. Он отметил, что изготовить такую маскировку довольно просто. За основу надо взять рыболовную дель — капроновую сетку. И вплести в ячейки заранее нарезанные кусочки ткани. Цвета тканей лучше выбирать маскировочные — хаки или классический «пиксель». «Важно учитывать, что это не должна быть натуральная ткань — она отлично светится на экранах тепловизоров. Оптимальный вариант — „тиси“ или „оксфорд“, больше известный всем как плащевка, укрывной спандбон», — добавил депутат-фронтовик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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