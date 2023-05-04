Суд арестовал свердловского пенсионера, обвиненного в отрезании головы друга

Полиция поймала и доставила в суд пенсионера, который, предположительно, убил друга из Серова, отрезал ему разожженную гирей голову и выбросил ее в мусорку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Свердловской области.
«В отношении обвиняемого судом по ходатайству следствия СКР избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что обвиняемый, по версии силовиков ввязался в драку с другом после ссоры.
Он взял гирю или другой тяжелый предмет (силовики установили, что он весил около 30 килограммов) и несколько раз бросил на голову приятелю, который погиб на месте. Остатки головы свердловчанин отрезал и выбросил в мусорный контейнер.
По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, задержанный сначала пытался придумать себе алиби, но потом признался в убийстве. Силовикам помогла проверка на полиграфе и найденный телефон, на котором на диктофон был записан весь процесс убийства. «Когда фигурант пилил голову, когда его тошнило», — отметил полковник Горелых, ссылаясь на материалы диктофонной записи.
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