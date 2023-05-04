04 мая 2023

Суд арестовал свердловского пенсионера, обвиненного в отрезании головы друга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
Пенсионера арестовал суд Серова (архивное фото) Фото:

Полиция поймала и доставила в суд пенсионера, который, предположительно, убил друга из Серова, отрезал ему разожженную гирей голову и выбросил ее в мусорку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Свердловской области.

«В отношении обвиняемого судом по ходатайству следствия СКР избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что обвиняемый, по версии силовиков ввязался в драку с другом после ссоры.

Он взял гирю или другой тяжелый предмет (силовики установили, что он весил около 30 килограммов) и несколько раз бросил на голову приятелю, который погиб на месте. Остатки головы свердловчанин отрезал и выбросил в мусорный контейнер.

По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, задержанный сначала пытался придумать себе алиби, но потом признался в убийстве. Силовикам помогла проверка на полиграфе и найденный телефон, на котором на диктофон был записан весь процесс убийства. «Когда фигурант пилил голову, когда его тошнило», — отметил полковник Горелых, ссылаясь на материалы диктофонной записи.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полиция поймала и доставила в суд пенсионера, который, предположительно, убил друга из Серова, отрезал ему разожженную гирей голову и выбросил ее в мусорку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Свердловской области. «В отношении обвиняемого судом по ходатайству следствия СКР избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что обвиняемый, по версии силовиков ввязался в драку с другом после ссоры. Он взял гирю или другой тяжелый предмет (силовики установили, что он весил около 30 килограммов) и несколько раз бросил на голову приятелю, который погиб на месте. Остатки головы свердловчанин отрезал и выбросил в мусорный контейнер. По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, задержанный сначала пытался придумать себе алиби, но потом признался в убийстве. Силовикам помогла проверка на полиграфе и найденный телефон, на котором на диктофон был записан весь процесс убийства. «Когда фигурант пилил голову, когда его тошнило», — отметил полковник Горелых, ссылаясь на материалы диктофонной записи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...