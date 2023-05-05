Аналитики раскрыли самые высокооплачиваемые вакансии в Екатеринбурге

Одни из самых высоких зарплат в Екатеринбурге получают финансовые советники и токари
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Башня «Исеть». Екатеринбург, чиновники, город екатеринбург, менеджеры
Зарплату в 200 тысяч рублей предлагают менеджерам по продажам сантехники Фото:

На сегодняшний день самые высокие зарплаты в Екатеринбурге предлагают на вакансиях менеджер по продажам сантехники, финансовый советник и токарь-универсал. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса по поиску вакансий «Работа.ру».

«Одна из самых высоких заработных плат в Екатеринбурге доступна менеджеру по продажам сантехники — до 200 тысяч рублей. Финансовому советнику готовы выплачивать от 148 тысяч рублей в месяц. До 120 тысяч рублей в уральской столице будут платить токарю-универсалу. Начальник электромонтажного участка может претендовать на заработок от 100 тысяч рублей. Главным бухгалтерам предлагают ежемесячную зарплату до 100 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Закрывают рейтинг высокооплачиваемых вакансий в Екатеринбурге механики по транспорту с доходом до 100 тысяч рублей в месяц и врачи-неврологи, которые могут зарабатывать минимум 75 тысяч рублей. Данные актуальны на 5 мая 2023 года.

В Свердловской области лишь 2% вакансий предлагают зарплату свыше 200 тысяч рублей. Это сумма является желанной зарплатой для работников в сфере производства, агропрома, медицины и строительства. В топ-10 вакансий с самыми высокими зарплатами попали предложения для врачей и инженеров.

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На сегодняшний день самые высокие зарплаты в Екатеринбурге предлагают на вакансиях менеджер по продажам сантехники, финансовый советник и токарь-универсал. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса по поиску вакансий «Работа.ру». «Одна из самых высоких заработных плат в Екатеринбурге доступна менеджеру по продажам сантехники — до 200 тысяч рублей. Финансовому советнику готовы выплачивать от 148 тысяч рублей в месяц. До 120 тысяч рублей в уральской столице будут платить токарю-универсалу. Начальник электромонтажного участка может претендовать на заработок от 100 тысяч рублей. Главным бухгалтерам предлагают ежемесячную зарплату до 100 тысяч рублей», — сказано в сообщении. Закрывают рейтинг высокооплачиваемых вакансий в Екатеринбурге механики по транспорту с доходом до 100 тысяч рублей в месяц и врачи-неврологи, которые могут зарабатывать минимум 75 тысяч рублей. Данные актуальны на 5 мая 2023 года. В Свердловской области лишь 2% вакансий предлагают зарплату свыше 200 тысяч рублей. Это сумма является желанной зарплатой для работников в сфере производства, агропрома, медицины и строительства. В топ-10 вакансий с самыми высокими зарплатами попали предложения для врачей и инженеров.
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