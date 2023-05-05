Антимэрский пул срывает мобилизацию бюджетников на выборы в Екатеринбурге

05 мая 2023 в 21:59 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов поручил разобраться с руководством МУПа Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Антиэрмская коалиция пытается ослабить админресурс властей на выборах в Екатеринбурге. По информации URA.RU, крупнейшее городское предприятие — «Водоканал», — сейчас подконтрольное миллиардеру Виталию Кочеткову («Мотив»), отказывается регистрировать своих работников на праймериз «Единой России». И это не единственный пример саботажа, знает источник агентства, близкий к муниципальной власти. По его словам, горадминистрации поставлена задача — к 26 мая на сайте предварительного голосования зарегистрировать более 110 тысяч человек (верификация — через «Госуслуги»). «В мэрии располагают данными, что зарегистрированы порядка 95 тысяч. Но у партийцев другие цифры — на 20-30 тысяч меньше. У них достоверные данные, поскольку это их система», — поделился инсайдер. Это означает, что бюджетники и их близкие (чиновники якобы применяют систему мобилизации «один плюс два») сдают свои ФИО начальству, но на самом деле не регистрируются на сайте, констатировал собеседник. Информацию о разнице в данных корреспонденту подтвердил источник, близкий к «Единой России». «Особенно ярко саботаж проявляется в ситуации с „Водоканалом“. Они должны привести на праймериз ЕР около трех тысяч человек, а на текущий момент в базе лишь тысяча», — добавил первый собеседник. Мэр Алексей Орлов якобы поручил разобраться в ситуации. Новость по теме Соперники мэра обострили конфликт на выборах в Екатеринбурге Как писало URA.RU, в конце апреля губернатор Евгений Куйвашев утвердил выгодный для Орлова вариант списка кандидатов-одномандатников. Интересы Кочеткова, владеющего самой большой фракцией в действующем созыве гордумы, там, как и хотел мэр, представлены минимально — лишь тремя политиками. Бизнесмен, для которого важно получить серьезную фракцию в новой думе, чтобы удержать контроль над «Водоканалом» на годы вперед, решил этот расклад оспорить. Считается, что Кочетков и его окружение продвигают своих несогласованных одномандатников как минимум в трети округов (8 из 25). «Ждать, что подчиняющийся Кочеткову [новый] гендиректор „Водоканала“ [депутат Антон] Гусев в этих условиях поведет своих сотрудников голосовать за кандидатов от власти, как минимум странно», — развел руками один из участников «кочетковского» пула. Дозвониться до Гусева к моменту публикации не удалось. При этом третий источник во власти, регулярно участвующий в совещаниях на тему, заявил, что саботажа пока не видит. «Как я понимаю, у мэрии база тех [бюджетников], кто только должен прийти на сайт, а не уже пришел. Времени еще достаточно», — заявил знакомый чиновник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Антиэрмская коалиция пытается ослабить админресурс властей на выборах в Екатеринбурге. По информации URA.RU, крупнейшее городское предприятие — «Водоканал», — сейчас подконтрольное миллиардеру Виталию Кочеткову («Мотив»), отказывается регистрировать своих работников на праймериз «Единой России». И это не единственный пример саботажа, знает источник агентства, близкий к муниципальной власти. По его словам, горадминистрации поставлена задача — к 26 мая на сайте предварительного голосования зарегистрировать более 110 тысяч человек (верификация — через «Госуслуги»). «В мэрии располагают данными, что зарегистрированы порядка 95 тысяч. Но у партийцев другие цифры — на 20-30 тысяч меньше. У них достоверные данные, поскольку это их система», — поделился инсайдер. Это означает, что бюджетники и их близкие (чиновники якобы применяют систему мобилизации «один плюс два») сдают свои ФИО начальству, но на самом деле не регистрируются на сайте, констатировал собеседник. Информацию о разнице в данных корреспонденту подтвердил источник, близкий к «Единой России». «Особенно ярко саботаж проявляется в ситуации с „Водоканалом“. Они должны привести на праймериз ЕР около трех тысяч человек, а на текущий момент в базе лишь тысяча», — добавил первый собеседник. Мэр Алексей Орлов якобы поручил разобраться в ситуации. Как писало URA.RU, в конце апреля губернатор Евгений Куйвашев утвердил выгодный для Орлова вариант списка кандидатов-одномандатников. Интересы Кочеткова, владеющего самой большой фракцией в действующем созыве гордумы, там, как и хотел мэр, представлены минимально — лишь тремя политиками. Бизнесмен, для которого важно получить серьезную фракцию в новой думе, чтобы удержать контроль над «Водоканалом» на годы вперед, решил этот расклад оспорить. Считается, что Кочетков и его окружение продвигают своих несогласованных одномандатников как минимум в трети округов (8 из 25). «Ждать, что подчиняющийся Кочеткову [новый] гендиректор „Водоканала“ [депутат Антон] Гусев в этих условиях поведет своих сотрудников голосовать за кандидатов от власти, как минимум странно», — развел руками один из участников «кочетковского» пула. Дозвониться до Гусева к моменту публикации не удалось. При этом третий источник во власти, регулярно участвующий в совещаниях на тему, заявил, что саботажа пока не видит. «Как я понимаю, у мэрии база тех [бюджетников], кто только должен прийти на сайт, а не уже пришел. Времени еще достаточно», — заявил знакомый чиновник.