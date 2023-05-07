В Екатеринбурге локализовали два пожара, остались еще два

Площадь пожара у кладбища составила два гектара (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В первой половине дня 7 мая в Екатеринбурге локализовали два возгорания — на Уктусе и у Западного кладбища, рассказал URA.RU источник во власти. По его словам, накануне возле одного из очагов ловили шашлычников.

«Около Западного кладбища горели два гектара, сухая трава. Работали 12 человек из „седьмой“ пожарной части. Сейчас там все под контролем. И локализован пожар на Уктусе. В районе Малого Шарташа остается небольшой очаг. И горит в районе Шабров (Чкаловский район — прим. ред.)», — поделился собеседник.

«Вчера в парке Семь ключей (это недалеко от кладбища — прим. ред.) отправляли полицию — люди жарили шашлыки, готовили плов. До трех протоколов было составлено», — добавил источник. Дозвониться до пресс-службы МЧС к моменту публикации не удалось.

Как писало URA.RU, наиболее острая ситуация сложилась возле Асбеста (там работает губернатор Евгений Куйвашев), Режа, Ревды, Верхней Пышмы, Богдановича и Артемовского. В регион направлена спецтехника — для тушения пожаров с воздуха. На призыв властей о помощи откликнулись более 1,5 тысячи добровольцев.

Обновлено в 14:36: во второй абзац внесены изменения