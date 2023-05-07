Природный пожар засняли жители Ханты-Мансийска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

Природный пожар в Ханты-Мансийском районе ХМАО, который заснял житель Ханты-Мансийска, не представляет угрозы населенным пунктам. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Югре.

«Возгорание зафиксировано в Ханты-Мансийском районе, в пойменной части. Пожарные выехали на место. Угрозы перехода огня нет», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Синоптики предупреждают, что 8 мая на территории округа ожидается неблагоприятная погода. Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует ветер 15-20 метров в секунду, в Сургутском и Нижневартовском районах днем порывы до 24 метров.

Ранее URA.RU рассказывало, что житель Ханты-Мансийска запечатлел природный пожар в окрестностях города. Он сообщил, что возгорание находится за мостом.