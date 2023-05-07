07 мая 2023
06 мая 2023

МЧС: угрозы населенным пунктам из-за природного пожара в Ханты-Мансийске нет. Видео

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Природный пожар засняли жители Ханты-Мансийска Фото:
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Природный пожар в Ханты-Мансийском районе ХМАО, который заснял житель Ханты-Мансийска, не представляет угрозы населенным пунктам. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Югре.

«Возгорание зафиксировано в Ханты-Мансийском районе, в пойменной части. Пожарные выехали на место. Угрозы перехода огня нет», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Синоптики предупреждают, что 8 мая на территории округа ожидается неблагоприятная погода. Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует ветер 15-20 метров в секунду, в Сургутском и Нижневартовском районах днем порывы до 24 метров.

Ранее URA.RU рассказывало, что житель Ханты-Мансийска запечатлел природный пожар в окрестностях города. Он сообщил, что возгорание находится за мостом.

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Природный пожар в Ханты-Мансийском районе ХМАО, который заснял житель Ханты-Мансийска, не представляет угрозы населенным пунктам. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Югре. «Возгорание зафиксировано в Ханты-Мансийском районе, в пойменной части. Пожарные выехали на место. Угрозы перехода огня нет», — рассказали в пресс-службе ведомства. Синоптики предупреждают, что 8 мая на территории округа ожидается неблагоприятная погода. Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует ветер 15-20 метров в секунду, в Сургутском и Нижневартовском районах днем порывы до 24 метров. Ранее URA.RU рассказывало, что житель Ханты-Мансийска запечатлел природный пожар в окрестностях города. Он сообщил, что возгорание находится за мостом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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