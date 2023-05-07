07 мая 2023

Свердловскому бойцу СВО не продали билет и не пустили в гостиницу

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Военный билет. Екатеринбург, военный билет, призыв в армию
У военнослужащего с собой был лишь военный билет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский военнослужащий, принимающий участие в спецоперации на Украине, из Невьянска (Свердловская область) не смог купить билет и заселиться в гостиницу, так как у него из документов при себе был лишь военный билет. Об этом заявила депутат Госдумы России от Свердловской области Жанна Рябцева.

«На бортах добирался в Самару, до своей части. В Новосибирске пропустил самолет из-за контузии. Билет купить не мог, на руках только военник (военный билет — прим. URA.RU.), по нему не продавали. В гостиницу также не пускали», — написала Жанна Рябцева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Решить ситуацию удалось лишь с помощью директора по коммуникациям «РЖД» Юрия Нагорных. Бойцу купили билет и помогли заселиться в гостиницу. «В целом проблема системная. И будем заниматься ей тоже», — добавила Рябцева.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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Российский военнослужащий, принимающий участие в спецоперации на Украине, из Невьянска (Свердловская область) не смог купить билет и заселиться в гостиницу, так как у него из документов при себе был лишь военный билет. Об этом заявила депутат Госдумы России от Свердловской области Жанна Рябцева. «На бортах добирался в Самару, до своей части. В Новосибирске пропустил самолет из-за контузии. Билет купить не мог, на руках только военник (военный билет — прим. URA.RU.), по нему не продавали. В гостиницу также не пускали», — написала Жанна Рябцева на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Решить ситуацию удалось лишь с помощью директора по коммуникациям «РЖД» Юрия Нагорных. Бойцу купили билет и помогли заселиться в гостиницу. «В целом проблема системная. И будем заниматься ей тоже», — добавила Рябцева. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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