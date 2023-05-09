09 мая 2023
08 мая 2023

В Челябинске пенсионерка погибла, выпав из окна квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытые окна. Челябинск, занавеска, жара, окна, лето, штора, открытые окна
Пенсионерка упала с высоты четвертого этажа Фото:

В Челябинске пенсионерка погибла, выпав из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Пенсионерка 1939 года рождения выпала из окна квартиры. От полученных в результате удара о землю травм она скончалась на месте», — рассказал источник.

По данным URA.RU, инцидент произошел в Тракторозаводском районе города. Тело женщины было обнаружено под окнами одного из домов по улице Горького.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.

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В Челябинске пенсионерка погибла, выпав из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Пенсионерка 1939 года рождения выпала из окна квартиры. От полученных в результате удара о землю травм она скончалась на месте», — рассказал источник. По данным URA.RU, инцидент произошел в Тракторозаводском районе города. Тело женщины было обнаружено под окнами одного из домов по улице Горького. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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