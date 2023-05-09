В Челябинске пенсионерка погибла, выпав из окна квартиры

10 мая 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

Пенсионерка упала с высоты четвертого этажа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске пенсионерка погибла, выпав из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Пенсионерка 1939 года рождения выпала из окна квартиры. От полученных в результате удара о землю травм она скончалась на месте», — рассказал источник. По данным URA.RU, инцидент произошел в Тракторозаводском районе города. Тело женщины было обнаружено под окнами одного из домов по улице Горького. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.

В Челябинске пенсионерка погибла, выпав из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Пенсионерка 1939 года рождения выпала из окна квартиры. От полученных в результате удара о землю травм она скончалась на месте», — рассказал источник. По данным URA.RU, инцидент произошел в Тракторозаводском районе города. Тело женщины было обнаружено под окнами одного из домов по улице Горького. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.