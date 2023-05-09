Пенсионерка упала с высоты четвертого этажа
В Челябинске пенсионерка погибла, выпав из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Пенсионерка 1939 года рождения выпала из окна квартиры. От полученных в результате удара о землю травм она скончалась на месте», — рассказал источник.
По данным URA.RU, инцидент произошел в Тракторозаводском районе города. Тело женщины было обнаружено под окнами одного из домов по улице Горького.
URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.
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