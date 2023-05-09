09 мая 2023

Челябинские полицейские перехватили два дрона в День Победы

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, квадрокоптер, дрон
Дроны были оборудованы камерой для фото- и видеофиксации Фото:

Сотрудники ГУ МВД по Челябинской области перехватили два дрона в День Победы. Как пояснили в ведомстве, после обследования летательных аппаратов выяснили, что они не представляют опасности.

«Во время торжественного мероприятия на площади Революции был замечен приближающийся к месту большого скопления людей квадрокоптер на большой высоте. С помощью спецоборудования беспилотник был отведен на безопасное расстояние, не допустив его вторжение в охраняемый периметр воздушного пространства. Еще один дрон был перехвачен полицейскими при проведении салюта», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

В ведомстве отметили, что после перехвата дронов, их посадили на землю. Изучив конструкции беспилотников, силовики пришли к выводу, что они не несли какие-либо предметы, представляющие опасность. Дроны были оборудованы камерой для осуществления фото- и видеофиксации.

«В ходе проведенных оперативных мероприятий установлены лица, причастные к несанкционированным запускам квадрокоптеров. С ними проводятся дальнейшие необходимые действия», — добавили в пресс-службе главка.

Из-за участившихся случаев атак украинских дронов на российские объекты в ряде регионов запретили пользоваться беспилотными летательными аппаратами. Пользоваться спецтехникой могут только силовые структуры и МЧС.

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Сотрудники ГУ МВД по Челябинской области перехватили два дрона в День Победы. Как пояснили в ведомстве, после обследования летательных аппаратов выяснили, что они не представляют опасности. «Во время торжественного мероприятия на площади Революции был замечен приближающийся к месту большого скопления людей квадрокоптер на большой высоте. С помощью спецоборудования беспилотник был отведен на безопасное расстояние, не допустив его вторжение в охраняемый периметр воздушного пространства. Еще один дрон был перехвачен полицейскими при проведении салюта», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. В ведомстве отметили, что после перехвата дронов, их посадили на землю. Изучив конструкции беспилотников, силовики пришли к выводу, что они не несли какие-либо предметы, представляющие опасность. Дроны были оборудованы камерой для осуществления фото- и видеофиксации. «В ходе проведенных оперативных мероприятий установлены лица, причастные к несанкционированным запускам квадрокоптеров. С ними проводятся дальнейшие необходимые действия», — добавили в пресс-службе главка. Из-за участившихся случаев атак украинских дронов на российские объекты в ряде регионов запретили пользоваться беспилотными летательными аппаратами. Пользоваться спецтехникой могут только силовые структуры и МЧС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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