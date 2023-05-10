Тагильчанин, задушивший проводом отца-инвалида, предстанет перед судом

В Екатеринбурге начнется суд над жителем Нижнего Тагила, который задушил проводом своего беззащитного отца — инвалида первой группы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства. По данным силовиков, инцидент произошел 18 октября, когда мужчина решил расправиться с отцом, который не может передвигаться, и ориентироваться в пространстве.
Свердловчанин напал на беззащитного пенсионера и задушил его куском провода. Что именно побудило его сделать это, силовики не уточняют. Детали происшествия будут разобраны в суде.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.