10 мая 2023

Тагильчанин, задушивший проводом отца-инвалида, предстанет перед судом

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчанин был задушен обрезком провода (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге начнется суд над жителем Нижнего Тагила, который задушил проводом своего беззащитного отца — инвалида первой группы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства. По данным силовиков, инцидент произошел 18 октября, когда мужчина решил расправиться с отцом, который не может передвигаться, и ориентироваться в пространстве.

Свердловчанин напал на беззащитного пенсионера и задушил его куском провода. Что именно побудило его сделать это, силовики не уточняют. Детали происшествия будут разобраны в суде.

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В Екатеринбурге начнется суд над жителем Нижнего Тагила, который задушил проводом своего беззащитного отца — инвалида первой группы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства. По данным силовиков, инцидент произошел 18 октября, когда мужчина решил расправиться с отцом, который не может передвигаться, и ориентироваться в пространстве. Свердловчанин напал на беззащитного пенсионера и задушил его куском провода. Что именно побудило его сделать это, силовики не уточняют. Детали происшествия будут разобраны в суде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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