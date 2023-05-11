В Свердловской области пропала девочка на велосипеде. Фото

В Свердловской области в городе Новоуральск пропала 14-летняя девочка

12 мая 2023 в 01:03 Размер текста - 17 +

Девочка передвигалась на синем велосипеде Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Новоуральске (Свердловская область) полицейские ищут пропавшую 14-летнюю Марию Дьякову, она передвигалась на велосипеде. Об этом сообщили в МВД по городу Новоуральску. «Пропал ребенок, Мария Дьякова 2009 года рождения. Была одета в черные кроссовки с белой подошвой, черную кожаную куртку, бежевую футболку. Девочка передвигалась на велосипеде синего цвета», — рассказали на странице «Полиция Новоуральска» соцсети «Вконтакте». Подросток 11 мая около 19:30 часов вышла из музыкальной школы и до настоящего времени не вернулась. При обнаружении пропавшей, просим незамедлительно сообщить в дежурную часть по телефону: 8 (34370)4-57-57 Пропавшая в Новоуральске 14-летняя Мария Дьякова Фото: страница «Полиция Новоуральска», соцсеть «Вконтакте»

В Новоуральске (Свердловская область) полицейские ищут пропавшую 14-летнюю Марию Дьякову, она передвигалась на велосипеде. Об этом сообщили в МВД по городу Новоуральску. «Пропал ребенок, Мария Дьякова 2009 года рождения. Была одета в черные кроссовки с белой подошвой, черную кожаную куртку, бежевую футболку. Девочка передвигалась на велосипеде синего цвета», — рассказали на странице «Полиция Новоуральска» соцсети «Вконтакте». Подросток 11 мая около 19:30 часов вышла из музыкальной школы и до настоящего времени не вернулась. При обнаружении пропавшей, просим незамедлительно сообщить в дежурную часть по телефону: 8 (34370)4-57-57