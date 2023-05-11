11 мая 2023

В Свердловской области пропала девочка на велосипеде. Фото

В Свердловской области в городе Новоуральск пропала 14-летняя девочка
© Служба новостей «URA.RU»
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Майская жара. Тюмень, девочка, девочка на велосипеде
Девочка передвигалась на синем велосипеде Фото:

В Новоуральске (Свердловская область) полицейские ищут пропавшую 14-летнюю Марию Дьякову, она передвигалась на велосипеде. Об этом сообщили в МВД по городу Новоуральску.

«Пропал ребенок, Мария Дьякова 2009 года рождения. Была одета в черные кроссовки с белой подошвой, черную кожаную куртку, бежевую футболку. Девочка передвигалась на велосипеде синего цвета», — рассказали на странице «Полиция Новоуральска» соцсети «Вконтакте».

Подросток 11 мая около 19:30 часов вышла из музыкальной школы и до настоящего времени не вернулась. При обнаружении пропавшей, просим незамедлительно сообщить в дежурную часть по телефону: 8 (34370)4-57-57

Пропавшая в Новоуральске 14-летняя Мария Дьякова
Пропавшая в Новоуральске 14-летняя Мария Дьякова
Фото:

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В Новоуральске (Свердловская область) полицейские ищут пропавшую 14-летнюю Марию Дьякову, она передвигалась на велосипеде. Об этом сообщили в МВД по городу Новоуральску. «Пропал ребенок, Мария Дьякова 2009 года рождения. Была одета в черные кроссовки с белой подошвой, черную кожаную куртку, бежевую футболку. Девочка передвигалась на велосипеде синего цвета», — рассказали на странице «Полиция Новоуральска» соцсети «Вконтакте». Подросток 11 мая около 19:30 часов вышла из музыкальной школы и до настоящего времени не вернулась. При обнаружении пропавшей, просим незамедлительно сообщить в дежурную часть по телефону: 8 (34370)4-57-57
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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