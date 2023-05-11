В Новоуральске (Свердловская область) полицейские ищут пропавшую 14-летнюю Марию Дьякову, она передвигалась на велосипеде. Об этом сообщили в МВД по городу Новоуральску.
«Пропал ребенок, Мария Дьякова 2009 года рождения. Была одета в черные кроссовки с белой подошвой, черную кожаную куртку, бежевую футболку. Девочка передвигалась на велосипеде синего цвета», — рассказали на странице «Полиция Новоуральска» соцсети «Вконтакте».
Подросток 11 мая около 19:30 часов вышла из музыкальной школы и до настоящего времени не вернулась. При обнаружении пропавшей, просим незамедлительно сообщить в дежурную часть по телефону: 8 (34370)4-57-57
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