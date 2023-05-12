В Москве нашли похищенную жену экс-замглавы Минобороны

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Клипарт. Магнитогорск, нашивка, полиция
Жену Александра Колмакова нашли в Москве, сообщает Baza Фото:

На территории Московской области была найдена жена бывшего замглавы Минобороны России Тамара Колмакова. Об этом сообщают telegram-каналы.

«Жену генерала Александра Колмакова нашли. Она находилась на территории Московской области», — говорится в сообщении telegram-канала Baza. Уточняется, что полицейские установили ее местонахождение в течение суток. Жизни Колмаковой ничего не угрожает.

Ранее стало известно, что Колмакову по телефону сообщили о похищении жены. Изначально предполагалась версия телефонного мошенничества.

URA.RU направило запрос в ГУМЧС России по Московской области. Ответ ожидается.

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На территории Московской области была найдена жена бывшего замглавы Минобороны России Тамара Колмакова. Об этом сообщают telegram-каналы. «Жену генерала Александра Колмакова нашли. Она находилась на территории Московской области», — говорится в сообщении telegram-канала Baza. Уточняется, что полицейские установили ее местонахождение в течение суток. Жизни Колмаковой ничего не угрожает. Ранее стало известно, что Колмакову по телефону сообщили о похищении жены. Изначально предполагалась версия телефонного мошенничества. URA.RU направило запрос в ГУМЧС России по Московской области. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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