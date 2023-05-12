В Москве нашли похищенную жену экс-замглавы Минобороны

На территории Московской области была найдена жена бывшего замглавы Минобороны России Тамара Колмакова. Об этом сообщают telegram-каналы.
«Жену генерала Александра Колмакова нашли. Она находилась на территории Московской области», — говорится в сообщении telegram-канала Baza. Уточняется, что полицейские установили ее местонахождение в течение суток. Жизни Колмаковой ничего не угрожает.
Ранее стало известно, что Колмакову по телефону сообщили о похищении жены. Изначально предполагалась версия телефонного мошенничества.
URA.RU направило запрос в ГУМЧС России по Московской области. Ответ ожидается.
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