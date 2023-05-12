SHOT: экс-замминистра обороны РФ по телефону сообщили о похищении жены

12 мая 2023 в 14:03 Размер текста - 17 +

Поисками супруги Александра Колмакова занимается полиция Фото: Владимир Андреев © URA.RU Экс-замминистра обороны и командующему ВДВ Александру Колмакову позвонили неизвестные и заявили, что похитили его жену, пропавшую несколько дней назад. Об этом пишет telegram-канал SHOT. Как уточнили журналисты, ситуация может быть делом рук мошенников, а подобные ситуации с пропажей людей и вымогательством уже происходили до этого. «Колмаков вернулся с работы 10 мая и не нашел ее дома. Последний раз они виделись утром — женщина ушла на работу, и ничего странного Колмаков не заметил. Тем же вечером генералу позвонил неизвестный. Мужчина заявил, что жена Колмакова похищена и за нее нужно заплатить выкуп в миллион рублей, иначе ее ждут неприятности», — пишет telegram-канал. После произошедшего Колмаков обратился в полицию. В telegram-канале напомнили, что ранее в России уже были случаи проведения мошенниками махинаций с «похищениями». По словам журналистов, злоумышленники действуют следующим образом: звонят жертве, обманом заставляют скрываться от близких, после чего требуют за нее выкуп. Данный инцидент, считают журналисты, может быть как раз таким преступлением. URA.RU направило запрос ДОСААФ России, главой которого является Колмаков, а также в МВД по Москве для уточнения информации о возможном похищении супруги экс-замминистра обороны, о котором пишет telegram-канал. На данный момент ответа не поступило. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-замминистра обороны и командующему ВДВ Александру Колмакову позвонили неизвестные и заявили, что похитили его жену, пропавшую несколько дней назад. Об этом пишет telegram-канал SHOT. Как уточнили журналисты, ситуация может быть делом рук мошенников, а подобные ситуации с пропажей людей и вымогательством уже происходили до этого. «Колмаков вернулся с работы 10 мая и не нашел ее дома. Последний раз они виделись утром — женщина ушла на работу, и ничего странного Колмаков не заметил. Тем же вечером генералу позвонил неизвестный. Мужчина заявил, что жена Колмакова похищена и за нее нужно заплатить выкуп в миллион рублей, иначе ее ждут неприятности», — пишет telegram-канал. После произошедшего Колмаков обратился в полицию. В telegram-канале напомнили, что ранее в России уже были случаи проведения мошенниками махинаций с «похищениями». По словам журналистов, злоумышленники действуют следующим образом: звонят жертве, обманом заставляют скрываться от близких, после чего требуют за нее выкуп. Данный инцидент, считают журналисты, может быть как раз таким преступлением. URA.RU направило запрос ДОСААФ России, главой которого является Колмаков, а также в МВД по Москве для уточнения информации о возможном похищении супруги экс-замминистра обороны, о котором пишет telegram-канал. На данный момент ответа не поступило.