Свердловская чиновница уволилась после скандала с ребенком, упавшим в обморок

15 мая 2023 в 13:24 Размер текста - 17 +

В школе №15 мальчик упал в обморок из-за духоты, а через несколько дней в отставку ушла начальница департамента образования Первоуральска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Начальница управления образования Первоуральска (Свердловская область) покинула должность после того, как в одной из школ города четвероклассник упал в обморок во время акции «Бессмертный полк». Чиновницу попросили написать заявление по собственному желанию, сообщил URA.RU источник. «Гильманова заняла пост еще в 2018 году. Ее работа всегда вызывала много вопросов. В последнее время недовольство только росло. Именно поэтому ее попросили уйти по собственному. К слову, теперь власти ищут ей замену. Пока явных претендентов нет», — поделится собеседник. На официальном сайте городского департамента образования также появилось сообщение о том, что Ирина Гильманова покинула пост, но не указано, с чем это связано. «Для меня было честью руководить такой высокопрофессиональной, мощной, работоспособной и творческой системой образования. Каждый из наших сотрудников делает важную работу. Многие вкладывают в свое дело душевные силы, и я всех искренне благодарю. Желаю коллегам стабильности и новых достижений!» — отметила в своем выступлении чиновница. В школе №15 в Первоуральске во время акции «Бессмертный полк» один из детей потерял сознание. Причиной плохого самочувствия могли стать дискомфортные условия — в школе было душно. Мальчику не вызвали скорую, его родителям пришлось самостоятельно ехать к врачу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Начальница управления образования Первоуральска (Свердловская область) покинула должность после того, как в одной из школ города четвероклассник упал в обморок во время акции «Бессмертный полк». Чиновницу попросили написать заявление по собственному желанию, сообщил URA.RU источник. «Гильманова заняла пост еще в 2018 году. Ее работа всегда вызывала много вопросов. В последнее время недовольство только росло. Именно поэтому ее попросили уйти по собственному. К слову, теперь власти ищут ей замену. Пока явных претендентов нет», — поделится собеседник. На официальном сайте городского департамента образования также появилось сообщение о том, что Ирина Гильманова покинула пост, но не указано, с чем это связано. «Для меня было честью руководить такой высокопрофессиональной, мощной, работоспособной и творческой системой образования. Каждый из наших сотрудников делает важную работу. Многие вкладывают в свое дело душевные силы, и я всех искренне благодарю. Желаю коллегам стабильности и новых достижений!» — отметила в своем выступлении чиновница. В школе №15 в Первоуральске во время акции «Бессмертный полк» один из детей потерял сознание. Причиной плохого самочувствия могли стать дискомфортные условия — в школе было душно. Мальчику не вызвали скорую, его родителям пришлось самостоятельно ехать к врачу.