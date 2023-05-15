Президентский фонд ветеранов СВО в Свердловской области возглавил экс-прокурор

Руководителем свердловского отделения фонда «Защитники Отечества» назначен Илдар Якупов

15 мая 2023 в 14:51 Размер текста - 17 +

Свердловский филиал «Защитников Отечества» будет помогать ветеранам СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Свердловский филиал фонда «Защитники Отечества», созданный президентом РФ Владимиром Путиным для поддержки ветеранов спецоперации на Украине, возглавил бывший прокурор Илдар Якупов. Его официально представили на обучении будущих сотрудников в Уральском институте управления РАНХиГС, сообщил директор вуза Олег Гущин. «Заместитель губернатора Павел Креков представил сегодня руководителя регионального филиала государственного фонда „Защитники Отечества“ — Илдара Якупова. До назначения он много лет работал в органах прокуратуры, поэтому уверен, что Илдар Аббясович сможет защищать права участников СВО», — написал Гущин в своем telegram-канале. В надзорных органах Якупов работал больше 20 лет. В начале 2010-х он был сотрудником управления Генпрокуратуры по УрФО, а с 2018-го до недавнего времени занимал пост природоохранного прокурора Свердловской области. Фонд «Защитники Отечества» создан в апреле по инициативе президента Путина. В своем февральском послании Федеральному Собранию он объявил, что в России появится структура, которая будет решать медицинские и социальные вопросы для ветеранов СВО, а также членов их семей. Кроме того, на поддержку фонда смогут рассчитывать участники боевых действий в Донбассе с 2014 года. Илдара Якупова представил замгубернатора Павел Креков Фото: telegram-канал «Директор Гущин»

Свердловский филиал фонда «Защитники Отечества», созданный президентом РФ Владимиром Путиным для поддержки ветеранов спецоперации на Украине, возглавил бывший прокурор Илдар Якупов. Его официально представили на обучении будущих сотрудников в Уральском институте управления РАНХиГС, сообщил директор вуза Олег Гущин. «Заместитель губернатора Павел Креков представил сегодня руководителя регионального филиала государственного фонда „Защитники Отечества“ — Илдара Якупова. До назначения он много лет работал в органах прокуратуры, поэтому уверен, что Илдар Аббясович сможет защищать права участников СВО», — написал Гущин в своем telegram-канале. В надзорных органах Якупов работал больше 20 лет. В начале 2010-х он был сотрудником управления Генпрокуратуры по УрФО, а с 2018-го до недавнего времени занимал пост природоохранного прокурора Свердловской области. Фонд «Защитники Отечества» создан в апреле по инициативе президента Путина. В своем февральском послании Федеральному Собранию он объявил, что в России появится структура, которая будет решать медицинские и социальные вопросы для ветеранов СВО, а также членов их семей. Кроме того, на поддержку фонда смогут рассчитывать участники боевых действий в Донбассе с 2014 года.