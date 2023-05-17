Кастомайзер из Екатеринбурга планирует открыть производство мотоциклов. Фото, видео

17 мая 2023 в 18:03 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржец уверен, что на Урале есть все возможности для производства мотоциклов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Владелец мастерской по кастомизации и тюнингу мотоциклов и квадроциклов Антон Лешан планирует открыть в Екатеринбурге производство мототехники. Бизнесмен уверен, что в стране пустует сегмент хороших, но недорогих — до 1 млн рублей — мотоциклов. На проект ему требуется порядка 30 млн рублей, рассказал URA.RU Лешан. «Я давно занимаюсь пост-ремонтом мототехники, работаю по индивидуальным заказам и вижу большую потребность на качественный транспорт. Плюс статистика показывает, что с каждым годом число участников мото-фестивалей только увеличивается, спрос на мотоциклы растет. Сейчас мы готовим бизнес-план, ищем инвестора, узнаем про гранты. Хотим вложиться в ценовой сегмент качественных мотоциклов до 1 млн рублей, который пустует. Есть недорогая техника, которая не дотягивает по качеству, и напротив — дорогие „европейцы“», — поделился Лешан. Предполагается, что на предприятии смогут выпускать до 500 мотоциклов в год. Техника российского производства может быть востребована у государственных структур — полицейских, спасателей, врачей, считает бизнесмен. Доля отечественных комплектующих, по его подсчетам, будет достигать 80%. К предпринимателю часто обращаются за тюнингом и кастомизацией мотоциклов Фото: Антон Лешан

Владелец мастерской по кастомизации и тюнингу мотоциклов и квадроциклов Антон Лешан планирует открыть в Екатеринбурге производство мототехники. Бизнесмен уверен, что в стране пустует сегмент хороших, но недорогих — до 1 млн рублей — мотоциклов. На проект ему требуется порядка 30 млн рублей, рассказал URA.RU Лешан. «Я давно занимаюсь пост-ремонтом мототехники, работаю по индивидуальным заказам и вижу большую потребность на качественный транспорт. Плюс статистика показывает, что с каждым годом число участников мото-фестивалей только увеличивается, спрос на мотоциклы растет. Сейчас мы готовим бизнес-план, ищем инвестора, узнаем про гранты. Хотим вложиться в ценовой сегмент качественных мотоциклов до 1 млн рублей, который пустует. Есть недорогая техника, которая не дотягивает по качеству, и напротив — дорогие „европейцы“», — поделился Лешан. Предполагается, что на предприятии смогут выпускать до 500 мотоциклов в год. Техника российского производства может быть востребована у государственных структур — полицейских, спасателей, врачей, считает бизнесмен. Доля отечественных комплектующих, по его подсчетам, будет достигать 80%.