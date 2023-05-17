Кастомайзер из Екатеринбурга планирует открыть производство мотоциклов. Фото, видео

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Клипарт. Екатеринбург, мотоцикл
Екатеринбуржец уверен, что на Урале есть все возможности для производства мотоциклов Фото:

Владелец мастерской по кастомизации и тюнингу мотоциклов и квадроциклов Антон Лешан планирует открыть в Екатеринбурге производство мототехники. Бизнесмен уверен, что в стране пустует сегмент хороших, но недорогих — до 1 млн рублей — мотоциклов. На проект ему требуется порядка 30 млн рублей, рассказал URA.RU Лешан.

«Я давно занимаюсь пост-ремонтом мототехники, работаю по индивидуальным заказам и вижу большую потребность на качественный транспорт. Плюс статистика показывает, что с каждым годом число участников мото-фестивалей только увеличивается, спрос на мотоциклы растет. Сейчас мы готовим бизнес-план, ищем инвестора, узнаем про гранты. Хотим вложиться в ценовой сегмент качественных мотоциклов до 1 млн рублей, который пустует. Есть недорогая техника, которая не дотягивает по качеству, и напротив — дорогие „европейцы“», — поделился Лешан.

Предполагается, что на предприятии смогут выпускать до 500 мотоциклов в год. Техника российского производства может быть востребована у государственных структур — полицейских, спасателей, врачей, считает бизнесмен. Доля отечественных комплектующих, по его подсчетам, будет достигать 80%.

К предпринимателю часто обращаются за тюнингом и кастомизацией мотоциклов
К предпринимателю часто обращаются за тюнингом и кастомизацией мотоциклов
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Владелец мастерской по кастомизации и тюнингу мотоциклов и квадроциклов Антон Лешан планирует открыть в Екатеринбурге производство мототехники. Бизнесмен уверен, что в стране пустует сегмент хороших, но недорогих — до 1 млн рублей — мотоциклов. На проект ему требуется порядка 30 млн рублей, рассказал URA.RU Лешан. «Я давно занимаюсь пост-ремонтом мототехники, работаю по индивидуальным заказам и вижу большую потребность на качественный транспорт. Плюс статистика показывает, что с каждым годом число участников мото-фестивалей только увеличивается, спрос на мотоциклы растет. Сейчас мы готовим бизнес-план, ищем инвестора, узнаем про гранты. Хотим вложиться в ценовой сегмент качественных мотоциклов до 1 млн рублей, который пустует. Есть недорогая техника, которая не дотягивает по качеству, и напротив — дорогие „европейцы“», — поделился Лешан. Предполагается, что на предприятии смогут выпускать до 500 мотоциклов в год. Техника российского производства может быть востребована у государственных структур — полицейских, спасателей, врачей, считает бизнесмен. Доля отечественных комплектующих, по его подсчетам, будет достигать 80%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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