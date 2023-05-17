Советник Пушилина заявил о выравнивании ситуации на флангах Артемовска 18 мая 2023 в 00:07 Размер текста - 17 + ВС РФ продолжают продвижение в западных кварталах Артемовска Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ситуация на флангах Артемовска (Бахмута) выровнялась, российские бойцы стремительно продвигаются в западных кварталах города. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин. «Под Артемовском сейчас продолжаются ожесточенные бои. Противник выдавлен на окраины города. <…> Наши ребята молодцы, они просто идут вперед день за днем», — сказал Гагин в эфире телеканала «Россия 1». Он уверен, что цели спецоперации будут достигнуты. Ранее американский журналист Марк Сантора сообщал, что Киев отправляет под Артемовск добровольцев, поскольку ситуация на данном участке катастрофична для ВСУ, пишет телеканал 360. По словам американского журналиста Сеймура Херша, власти США перестали обращать внимание на ситуацию в Артемовске, передает MK.RU. По данным Asia Times, украинские военные близки к отступлению из Артемовска. Ситуация на флангах Артемовска (Бахмута) выровнялась, российские бойцы стремительно продвигаются в западных кварталах города. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин. «Под Артемовском сейчас продолжаются ожесточенные бои. Противник выдавлен на окраины города. <…> Наши ребята молодцы, они просто идут вперед день за днем», — сказал Гагин в эфире телеканала «Россия 1». Он уверен, что цели спецоперации будут достигнуты. Ранее американский журналист Марк Сантора сообщал, что Киев отправляет под Артемовск добровольцев, поскольку ситуация на данном участке катастрофична для ВСУ, пишет телеканал 360. По словам американского журналиста Сеймура Херша, власти США перестали обращать внимание на ситуацию в Артемовске, передает MK.RU. По данным Asia Times, украинские военные близки к отступлению из Артемовска. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям