В Перми арт-пространство распродает украшения из-за закрытия

Арт-пространство Дом Боне в Перми распродает украшения из-за закрытия

18 мая 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Купить украшение со скидкой можно до 15 июня (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермская галерея Дом Боне объявила о закрытии магазина ювелирных украшений и арт-пространства на улице Петропавловской, 57. В связи с закрытием объявлена распродажа драгоценностей из золота и серебра, сообщают в группе галереи в соцсети «ВКонтакте» «Мы не закрываемся, а переезжаем. Чуть позже будет информация куда именно», — рассказала URA.RU представитель компании. Посетить арт-пространство и приобрести украшения можно будет до 15 июня. Скидка на золотые украшения — 15%, на серебряные — 20%. Ранее URA.RU писало, что из пермского краеведческого музея часть коллекции перевезли в Кунгур. Там выставлено более 20 предметов.

Пермская галерея Дом Боне объявила о закрытии магазина ювелирных украшений и арт-пространства на улице Петропавловской, 57. В связи с закрытием объявлена распродажа драгоценностей из золота и серебра, сообщают в группе галереи в соцсети «ВКонтакте» «Мы не закрываемся, а переезжаем. Чуть позже будет информация куда именно», — рассказала URA.RU представитель компании. Посетить арт-пространство и приобрести украшения можно будет до 15 июня. Скидка на золотые украшения — 15%, на серебряные — 20%. Ранее URA.RU писало, что из пермского краеведческого музея часть коллекции перевезли в Кунгур. Там выставлено более 20 предметов.