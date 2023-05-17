В Перми арт-пространство распродает украшения из-за закрытия

Купить украшение со скидкой можно до 15 июня (архивное фото)
Пермская галерея Дом Боне объявила о закрытии магазина ювелирных украшений и арт-пространства на улице Петропавловской, 57. В связи с закрытием объявлена распродажа драгоценностей из золота и серебра, сообщают в группе галереи в соцсети «ВКонтакте»
«Мы не закрываемся, а переезжаем. Чуть позже будет информация куда именно», — рассказала URA.RU представитель компании. Посетить арт-пространство и приобрести украшения можно будет до 15 июня. Скидка на золотые украшения — 15%, на серебряные — 20%.
Ранее URA.RU писало, что из пермского краеведческого музея часть коллекции перевезли в Кунгур. Там выставлено более 20 предметов.
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