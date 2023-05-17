17 мая 2023

В Перми арт-пространство распродает украшения из-за закрытия

Арт-пространство Дом Боне в Перми распродает украшения из-за закрытия
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Ювелирные украшения к НГ. Курган, ювелирная продукция, ювелирное украшение
Купить украшение со скидкой можно до 15 июня (архивное фото) Фото:

Пермская галерея Дом Боне объявила о закрытии магазина ювелирных украшений и арт-пространства на улице Петропавловской, 57. В связи с закрытием объявлена распродажа драгоценностей из золота и серебра, сообщают в группе галереи в соцсети «ВКонтакте»

«Мы не закрываемся, а переезжаем. Чуть позже будет информация куда именно», — рассказала URA.RU представитель компании. Посетить арт-пространство и приобрести украшения можно будет до 15 июня. Скидка на золотые украшения — 15%, на серебряные — 20%.

Ранее URA.RU писало, что из пермского краеведческого музея часть коллекции перевезли в Кунгур. Там выставлено более 20 предметов.

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Пермская галерея Дом Боне объявила о закрытии магазина ювелирных украшений и арт-пространства на улице Петропавловской, 57. В связи с закрытием объявлена распродажа драгоценностей из золота и серебра, сообщают в группе галереи в соцсети «ВКонтакте» «Мы не закрываемся, а переезжаем. Чуть позже будет информация куда именно», — рассказала URA.RU представитель компании. Посетить арт-пространство и приобрести украшения можно будет до 15 июня. Скидка на золотые украшения — 15%, на серебряные — 20%. Ранее URA.RU писало, что из пермского краеведческого музея часть коллекции перевезли в Кунгур. Там выставлено более 20 предметов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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