Свердловский губернатор направит погорельцам из Карпинска миллионы рублей

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил 19 миллионов рублей жителям Карпинска, которые пострадали от пожаров. Эти деньги пойдут на покупку жилья. Об этом сообщает департамент информационной политики.
«Деньги будут направлены муниципалитету в виде иного межбюджетного трансферта для покупки 12 квартир на вторичном рынке. Жилье будет использоваться как маневренный фонд, в том числе как временный вариант размещения людей, чье имущество и недвижимость пострадали в пожаре», — заявили представители областного правительства.
В конце апреля пожары охватил многие города и села Свердловской области. В их числе также оказался Карпинск, где сгорели дома 33 человек. Лесные пожары быстро расходились из-за сильного ветра и сухой погоды.
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