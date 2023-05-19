Мишустин: объемы выпуска продукции для СВО увеличился

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ВПК.Гособоронзаказ. stock, бтр, бронетранспортер, конвейер, stock
В России выделили инвестиции в предприятия ОПК, заявил Михаил Мишустин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Выпуск необходимого объема продукции для нужд участников СВО существенно увеличился. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на координационном совете при правительстве по подготовке Вооруженных сил РФ. Он уточнил, что выпуск всего необходимого для проведения экономической операции будет наращиваться.

«Благодаря работе координационного совета объемы выпуска существенно увеличены практически по всем позициям. Они будут наращиваться и дальше», — заявил Мишустин на координационном совете. Он добавил, что финансирование заданий государственного оборонного заказа также значительно выросло. Выделены инвестиции в развитие мощностей предприятий ОПК. Мишустин отметил, что нужно и дальше прилагать все усилия по опережению производства, потому что от этого зависит не только достижение целей СВО, но и жизнь тысяч солдат, офицеров и добровольцев.

В России активно идет процесс по поддержке участников спецоперации. Так, первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Михаил Щапов предложил поднять налоги для богатых россиян ради СВО. Кроме того, волонтеры со всех регионов активно помогают российским военным посылками с вещами.

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Выпуск необходимого объема продукции для нужд участников СВО существенно увеличился. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на координационном совете при правительстве по подготовке Вооруженных сил РФ. Он уточнил, что выпуск всего необходимого для проведения экономической операции будет наращиваться. «Благодаря работе координационного совета объемы выпуска существенно увеличены практически по всем позициям. Они будут наращиваться и дальше», — заявил Мишустин на координационном совете. Он добавил, что финансирование заданий государственного оборонного заказа также значительно выросло. Выделены инвестиции в развитие мощностей предприятий ОПК. Мишустин отметил, что нужно и дальше прилагать все усилия по опережению производства, потому что от этого зависит не только достижение целей СВО, но и жизнь тысяч солдат, офицеров и добровольцев. В России активно идет процесс по поддержке участников спецоперации. Так, первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Михаил Щапов предложил поднять налоги для богатых россиян ради СВО. Кроме того, волонтеры со всех регионов активно помогают российским военным посылками с вещами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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