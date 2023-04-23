Бойцы поблагодарили челябинских волонтеров за посылки на СВО

23 апреля 2023 в 23:23 Размер текста - 17 +

Для военнослужащих посылки — это теплый привет из дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы поблагодарили волонтеров из Челябинской области за посылки на спецоперацию. Об этом сообщают паблики в соцсетях. «Дорогие наши, хотим вас порадовать очередным ответом с передовой. Самые лучшие слова: „до нас все дошло“… Еще так удивительно, что дошли наши с вами посылочки и знакомым нашим парням артиллеристам, которых мы знаем чуть ли не с самого начала СВО», — написали волонтеры в паблике «ZOV Миасса» соцсети ВКонтакте. Как рассказали волонтеры, военные получили очень много коробочек из храма Архангела Михаила и посылки, собранные в отделениях Почты России. Также бойцы получили окопные свечи Оли из Сыростана и еще много важных и нужных вещей, которые приносили волонтерам неравнодушные люди. «Для парней это не просто гуманитарная помощь, это очень теплый привет из дома. На душе у ребят теплее, от ваших подарков и писем, они очень всем благодарны. На вопрос как вы, мы всегда получаем ответ: все хорошо. Ребята никогда не унывают, всегда отвечают с улыбкой. Делают свое дело, не забывают о доме, болеют за «Трактор», — сообщили в паблике миассцы. Волонтеры из Миасса помогают фронту с начала спецоперации. Миасский муниципалитет наградил их золотыми знаками «Za Победу». А недавно волонтеры рассказали историю любви Марины «Бэхи» и Леонида «Челентано», познакомившихся на СВО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бойцы поблагодарили волонтеров из Челябинской области за посылки на спецоперацию. Об этом сообщают паблики в соцсетях. «Дорогие наши, хотим вас порадовать очередным ответом с передовой. Самые лучшие слова: „до нас все дошло“… Еще так удивительно, что дошли наши с вами посылочки и знакомым нашим парням артиллеристам, которых мы знаем чуть ли не с самого начала СВО», — написали волонтеры в паблике «ZOV Миасса» соцсети ВКонтакте. Как рассказали волонтеры, военные получили очень много коробочек из храма Архангела Михаила и посылки, собранные в отделениях Почты России. Также бойцы получили окопные свечи Оли из Сыростана и еще много важных и нужных вещей, которые приносили волонтерам неравнодушные люди. «Для парней это не просто гуманитарная помощь, это очень теплый привет из дома. На душе у ребят теплее, от ваших подарков и писем, они очень всем благодарны. На вопрос как вы, мы всегда получаем ответ: все хорошо. Ребята никогда не унывают, всегда отвечают с улыбкой. Делают свое дело, не забывают о доме, болеют за «Трактор», — сообщили в паблике миассцы. Волонтеры из Миасса помогают фронту с начала спецоперации. Миасский муниципалитет наградил их золотыми знаками «Za Победу». А недавно волонтеры рассказали историю любви Марины «Бэхи» и Леонида «Челентано», познакомившихся на СВО.