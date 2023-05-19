Спасатели помогли пермяку, рука которого застряла между теплотрассой и авто. Фото

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Рейд с МЧС. Курган, мчс, пожар, штраф, спасатели мчс, пожарные, пожары
Спасатели передали пострадавшего медикам Фото:

Спасатели помогли жителю Кунгурского округа (Пермский край) достать руку, которая застряла между теплотрассой и кузовом автомобиля. Об этом сообщается в группе поисково-спасательной службы Кунгурского округа в соцсети «ВКонтакте».

«На телефон поисково — спасательной службы КМО поступил звонок от оперативного дежурного о том, что по улице Строителей, с. Моховое мужчине зажало руку между трубой теплотрассы и машиной», — говорится в публикации в группе. Как мужчина попал в такую ситуацию, не уточняется.

Попавшего в беду удалось вызволить благодаря гидравлическому инструменту. Мужчине оказали первую помощь и передали медикам.

Рука мужчины застряла между теплотрассой и кузовом авто
Рука мужчины застряла между теплотрассой и кузовом авто

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Спасатели помогли жителю Кунгурского округа (Пермский край) достать руку, которая застряла между теплотрассой и кузовом автомобиля. Об этом сообщается в группе поисково-спасательной службы Кунгурского округа в соцсети «ВКонтакте». «На телефон поисково — спасательной службы КМО поступил звонок от оперативного дежурного о том, что по улице Строителей, с. Моховое мужчине зажало руку между трубой теплотрассы и машиной», — говорится в публикации в группе. Как мужчина попал в такую ситуацию, не уточняется. Попавшего в беду удалось вызволить благодаря гидравлическому инструменту. Мужчине оказали первую помощь и передали медикам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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