Спасатели помогли пермяку, рука которого застряла между теплотрассой и авто. Фото

19 мая 2023 в 17:22 Размер текста - 17 +

Спасатели передали пострадавшего медикам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Спасатели помогли жителю Кунгурского округа (Пермский край) достать руку, которая застряла между теплотрассой и кузовом автомобиля. Об этом сообщается в группе поисково-спасательной службы Кунгурского округа в соцсети «ВКонтакте». «На телефон поисково — спасательной службы КМО поступил звонок от оперативного дежурного о том, что по улице Строителей, с. Моховое мужчине зажало руку между трубой теплотрассы и машиной», — говорится в публикации в группе. Как мужчина попал в такую ситуацию, не уточняется. Попавшего в беду удалось вызволить благодаря гидравлическому инструменту. Мужчине оказали первую помощь и передали медикам. Рука мужчины застряла между теплотрассой и кузовом авто Поисково — спасательная служба КМО в vk.com

Спасатели помогли жителю Кунгурского округа (Пермский край) достать руку, которая застряла между теплотрассой и кузовом автомобиля. Об этом сообщается в группе поисково-спасательной службы Кунгурского округа в соцсети «ВКонтакте». «На телефон поисково — спасательной службы КМО поступил звонок от оперативного дежурного о том, что по улице Строителей, с. Моховое мужчине зажало руку между трубой теплотрассы и машиной», — говорится в публикации в группе. Как мужчина попал в такую ситуацию, не уточняется. Попавшего в беду удалось вызволить благодаря гидравлическому инструменту. Мужчине оказали первую помощь и передали медикам.