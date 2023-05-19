Спасатели передали пострадавшего медикам
Спасатели помогли жителю Кунгурского округа (Пермский край) достать руку, которая застряла между теплотрассой и кузовом автомобиля. Об этом сообщается в группе поисково-спасательной службы Кунгурского округа в соцсети «ВКонтакте».
«На телефон поисково — спасательной службы КМО поступил звонок от оперативного дежурного о том, что по улице Строителей, с. Моховое мужчине зажало руку между трубой теплотрассы и машиной», — говорится в публикации в группе. Как мужчина попал в такую ситуацию, не уточняется.
Попавшего в беду удалось вызволить благодаря гидравлическому инструменту. Мужчине оказали первую помощь и передали медикам.
Рука мужчины застряла между теплотрассой и кузовом авто
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