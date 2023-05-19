В Европу идет радиоактивное облако с Украины: главное к вечеру 19 мая

19 мая 2023 в 20:57 Размер текста - 17 +

В Польше зафиксировали рост уровня радиации Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уничтожение украинских снарядов с обедненным ураном привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы. URA.RU приводит главные новости к вечеру 19 мая. Радиоактивное облако надвигается на Европу. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что в Польше уже фиксируется рост уровня радиации.

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Уничтожение украинских снарядов с обедненным ураном привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы. URA.RU приводит главные новости к вечеру 19 мая.