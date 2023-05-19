В Европу идет радиоактивное облако с Украины: главное к вечеру 19 мая

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Призывники в Областном Сборном Пункте «Егоршино». Свердловская область, Артемовский, защитный костюм, противогаз, covid19, коронавирус
В Польше зафиксировали рост уровня радиации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Уничтожение украинских снарядов с обедненным ураном привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы. URA.RU приводит главные новости к вечеру 19 мая.

  • Радиоактивное облако надвигается на Европу. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что в Польше уже фиксируется рост уровня радиации.
  • В Крыму отбили атаку беспилотников ВСУ. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что ПВО сбиты четыре БПЛА.
  • Министр обороны Сергей Шойгу посетил зону СВО. В ходе визита он проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток».
  • Зампред Совбеза РФ исключил переговоры с Украиной. По его словам, переговоры нужно вести с США, а не с Киевом.
  • Минобороны РФ сообщило, что штурмовые отряды ведут бои на западе Артемовска (Бахмута). Авиацией уничтожено более 70 украинских солдат.
  • Медведев сообщил, что с января 2023 года на контрактную службу поступило более 117 тысяч бойцов. По его словам, Россия продолжает работу над доукомплектованием ВС РФ контрактниками.
  • ВС РФ продолжают уничтожать склады ВСУ с боеприпасами в ходе СВО на Украине, передает Пятый канал. Все цели удара поражены.

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Уничтожение украинских снарядов с обедненным ураном привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы. URA.RU приводит главные новости к вечеру 19 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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