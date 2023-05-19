В Европу идет радиоактивное облако с Украины: главное к вечеру 19 мая

В Польше зафиксировали рост уровня радиации
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Уничтожение украинских снарядов с обедненным ураном привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы. URA.RU приводит главные новости к вечеру 19 мая.
- Радиоактивное облако надвигается на Европу. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что в Польше уже фиксируется рост уровня радиации.
- В Крыму отбили атаку беспилотников ВСУ. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что ПВО сбиты четыре БПЛА.
- Министр обороны Сергей Шойгу посетил зону СВО. В ходе визита он проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток».
- Зампред Совбеза РФ исключил переговоры с Украиной. По его словам, переговоры нужно вести с США, а не с Киевом.
- Минобороны РФ сообщило, что штурмовые отряды ведут бои на западе Артемовска (Бахмута). Авиацией уничтожено более 70 украинских солдат.
- Медведев сообщил, что с января 2023 года на контрактную службу поступило более 117 тысяч бойцов. По его словам, Россия продолжает работу над доукомплектованием ВС РФ контрактниками.
- ВС РФ продолжают уничтожать склады ВСУ с боеприпасами в ходе СВО на Украине, передает Пятый канал. Все цели удара поражены.
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