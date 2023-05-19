Шойгу приехал в зону СВО

Сергей Шойгу посетил штаб группировки «Восток» на запорожском направлении
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Министр обороны Сергей Шойгу посетил зону СВО. В ходе визита он проинспектировал пункт управления группировки «Восток» на запорожском направлении.
«Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск „Восток“ на запорожском направлении», — передает «Интерфакс». Уточняется, что глава Минобороны также провел совещание в штабе группировки.
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