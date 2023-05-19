Шойгу приехал в зону СВО

19 мая 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу посетил штаб группировки «Восток» на запорожском направлении Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны Сергей Шойгу посетил зону СВО. В ходе визита он проинспектировал пункт управления группировки «Восток» на запорожском направлении. «Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск „Восток“ на запорожском направлении», — передает «Интерфакс». Уточняется, что глава Минобороны также провел совещание в штабе группировки.

Министр обороны Сергей Шойгу посетил зону СВО. В ходе визита он проинспектировал пункт управления группировки «Восток» на запорожском направлении. «Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск „Восток“ на запорожском направлении», — передает «Интерфакс». Уточняется, что глава Минобороны также провел совещание в штабе группировки.