Шойгу приехал в зону СВО

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, шойгу сергей
Сергей Шойгу посетил штаб группировки «Восток» на запорожском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны Сергей Шойгу посетил зону СВО. В ходе визита он проинспектировал пункт управления группировки «Восток» на запорожском направлении.

«Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск „Восток“ на запорожском направлении», — передает «Интерфакс». Уточняется, что глава Минобороны также провел совещание в штабе группировки.

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Министр обороны Сергей Шойгу посетил зону СВО. В ходе визита он проинспектировал пункт управления группировки «Восток» на запорожском направлении. «Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск „Восток“ на запорожском направлении», — передает «Интерфакс». Уточняется, что глава Минобороны также провел совещание в штабе группировки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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