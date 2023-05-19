19 мая 2023

На свердловской трассе водитель чудом уцелела после ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Знак аварийной остановки. Курган, знак аварийной остановки
В результате ДТП женщина за рулем не получила повреждений Фото:

В Свердловской области на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов автомобиль «Шевроле Авео» вылетел в кювет. Несмотря на сильные повреждения машины, сидевшая за рулем женщина не пострадала.

«Остановились помочь, машина сильно повреждена. Водитель рассказала, что отвлеклась за рулем и не справилась с управлением. К счастью на ней ни царапины», — рассказала URA.RU очевидица происшествия.

В свердловской Госавтоинспекции прокомментировали ДТП. «Около 8:30 на четвертом километре подъезда к городу Кировград, автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, водитель „Шевроле Авео“ отвлеклась от управления транспортным средством и съехала в кювет. Автомобиль получил повреждения, женщина за рулем не пострадала», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов автомобиль «Шевроле Авео» вылетел в кювет. Несмотря на сильные повреждения машины, сидевшая за рулем женщина не пострадала. «Остановились помочь, машина сильно повреждена. Водитель рассказала, что отвлеклась за рулем и не справилась с управлением. К счастью на ней ни царапины», — рассказала URA.RU очевидица происшествия. В свердловской Госавтоинспекции прокомментировали ДТП. «Около 8:30 на четвертом километре подъезда к городу Кировград, автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, водитель „Шевроле Авео“ отвлеклась от управления транспортным средством и съехала в кювет. Автомобиль получил повреждения, женщина за рулем не пострадала», — рассказали в пресс-службе ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...