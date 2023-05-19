В Свердловской области на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов автомобиль «Шевроле Авео» вылетел в кювет. Несмотря на сильные повреждения машины, сидевшая за рулем женщина не пострадала.
«Остановились помочь, машина сильно повреждена. Водитель рассказала, что отвлеклась за рулем и не справилась с управлением. К счастью на ней ни царапины», — рассказала URA.RU очевидица происшествия.
В свердловской Госавтоинспекции прокомментировали ДТП. «Около 8:30 на четвертом километре подъезда к городу Кировград, автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, водитель „Шевроле Авео“ отвлеклась от управления транспортным средством и съехала в кювет. Автомобиль получил повреждения, женщина за рулем не пострадала», — рассказали в пресс-службе ведомства.
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