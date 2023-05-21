РВ: бойцы ЧВК «Вагнер» продолжили наступление после освобождения Бахмута

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание, гранатометчики
Бойцы начали наступление на ключевой поселок Хромово Фото:

После взятия Артемовска (Бахмута) ЧВК «Вагнер» начала наступление на вторую «дорогу жизни» ВСУ и ключевой поселок Хромово. Об этом сообщают российские военкоры со ссылкой на аффилированных с ВСУ военных аналитиков.

«Северо-восточнее и восточнее поселка Хромово русские ведут наступательные действия по двум направлениям, вдоль лесополосы и через лесопосадку. Южнее поселка ЧВК „Вагнер“ провела разведку боем в сторону перекрестка улиц Юбилейная и Подгорная», — пишут военкоры в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской».

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российские бойцы полностью взяли под контроль Бахмут. Однако украинская сторона не может смириться с потерей города. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ никуда не ушли и выполняют важную миссию.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После взятия Артемовска (Бахмута) ЧВК «Вагнер» начала наступление на вторую «дорогу жизни» ВСУ и ключевой поселок Хромово. Об этом сообщают российские военкоры со ссылкой на аффилированных с ВСУ военных аналитиков. «Северо-восточнее и восточнее поселка Хромово русские ведут наступательные действия по двум направлениям, вдоль лесополосы и через лесопосадку. Южнее поселка ЧВК „Вагнер“ провела разведку боем в сторону перекрестка улиц Юбилейная и Подгорная», — пишут военкоры в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской». Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российские бойцы полностью взяли под контроль Бахмут. Однако украинская сторона не может смириться с потерей города. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ никуда не ушли и выполняют важную миссию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...