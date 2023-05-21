РВ: бойцы ЧВК «Вагнер» продолжили наступление после освобождения Бахмута

21 мая 2023 в 21:22 Размер текста - 17 +

Бойцы начали наступление на ключевой поселок Хромово Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После взятия Артемовска (Бахмута) ЧВК «Вагнер» начала наступление на вторую «дорогу жизни» ВСУ и ключевой поселок Хромово. Об этом сообщают российские военкоры со ссылкой на аффилированных с ВСУ военных аналитиков. «Северо-восточнее и восточнее поселка Хромово русские ведут наступательные действия по двум направлениям, вдоль лесополосы и через лесопосадку. Южнее поселка ЧВК „Вагнер“ провела разведку боем в сторону перекрестка улиц Юбилейная и Подгорная», — пишут военкоры в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской». Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российские бойцы полностью взяли под контроль Бахмут. Однако украинская сторона не может смириться с потерей города. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ никуда не ушли и выполняют важную миссию.

После взятия Артемовска (Бахмута) ЧВК «Вагнер» начала наступление на вторую «дорогу жизни» ВСУ и ключевой поселок Хромово. Об этом сообщают российские военкоры со ссылкой на аффилированных с ВСУ военных аналитиков. «Северо-восточнее и восточнее поселка Хромово русские ведут наступательные действия по двум направлениям, вдоль лесополосы и через лесопосадку. Южнее поселка ЧВК „Вагнер“ провела разведку боем в сторону перекрестка улиц Юбилейная и Подгорная», — пишут военкоры в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской». Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российские бойцы полностью взяли под контроль Бахмут. Однако украинская сторона не может смириться с потерей города. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ никуда не ушли и выполняют важную миссию.