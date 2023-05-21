Челябинский губернатор полетит в Китай

В апреле Алексей Текслер уже посещал Китай с рабочим визитом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в составе правительственной делегации РФ отправится в Китайскую Народную Республику (КНР) для участия в бизнес-форуме в Шанхае. Об этом URA.RU сообщили 22 мая в пресс-службе главы региона.

«Текслер в составе официальной правительственной делегации примет участие в Российско-Китайском бизнес-форуме в Шанхае. В его рабочей программе запланировано выступление на круглом столе, посвященном промышленному и инвестиционному потенциалу российских регионов и бизнес-инициативам», — заявили в пресс-службе.

На форуме также выступит председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. В мероприятии примут участие руководители ведущих компаний России и Китая.

В апреле 2023 года Текслер уже посещал Китай с рабочим визитом и заявил о новом уровне отношений между двумя странами. По мнению главы региона, одним из элементов таких отношений является межрегиональное сотрудничество.

В ту поездку губернатор обратил внимание на выгодное расположение области: на границе с Казахстаном, развитые регионы-соседи. Кооперацию губернатор предложил расширить в сфере машиностроения, поставок сельхозпродукции.

В 2022 году товарооборот Челябинской области с Китаем вырос более чем на 70%. Заключено два межрегиональных соглашения — с провинцией Хэйлунцзян и Синьцзян-Уйгурским автономным районом. Прорабатывается соглашение с провинцией Шаньдун.