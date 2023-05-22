22 мая 2023

В Екатеринбурге силовики устроили охоту на школьников. Видео

Силовики поймали пьяных школьников в центре Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Выпускники. Екатеринбург, последний звонок, выпускники
Полицейские поймали выпускников на Вайнера Фото:

В Екатеринбурге полицейские приехали на улицу Вайнера, чтобы разогнать пьяных школьников, отмечающих последний звонок. По словам очевидцев, силовики поймали несколько подростков.

«Сотрудники полиции разгоняют подростков с Вайнера. Силовики поймали несколько выпускников, которые распивали алкоголь на улице», — пишет telegram-канал «Дно Исети», ссылаясь на очевидцев.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации новости не получен.

Во многих школах Свердловской области 22 мая прошли последние звонки. В уральской столице школьники традиционно гуляли по Плотинке.

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В Екатеринбурге полицейские приехали на улицу Вайнера, чтобы разогнать пьяных школьников, отмечающих последний звонок. По словам очевидцев, силовики поймали несколько подростков. «Сотрудники полиции разгоняют подростков с Вайнера. Силовики поймали несколько выпускников, которые распивали алкоголь на улице», — пишет telegram-канал «Дно Исети», ссылаясь на очевидцев. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации новости не получен. Во многих школах Свердловской области 22 мая прошли последние звонки. В уральской столице школьники традиционно гуляли по Плотинке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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