В Екатеринбурге силовики устроили охоту на школьников. Видео

Силовики поймали пьяных школьников в центре Екатеринбурга

23 мая 2023 в 01:18 Размер текста - 17 +

Полицейские поймали выпускников на Вайнера Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге полицейские приехали на улицу Вайнера, чтобы разогнать пьяных школьников, отмечающих последний звонок. По словам очевидцев, силовики поймали несколько подростков. «Сотрудники полиции разгоняют подростков с Вайнера. Силовики поймали несколько выпускников, которые распивали алкоголь на улице», — пишет telegram-канал «Дно Исети», ссылаясь на очевидцев. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации новости не получен. Во многих школах Свердловской области 22 мая прошли последние звонки. В уральской столице школьники традиционно гуляли по Плотинке.

В Екатеринбурге полицейские приехали на улицу Вайнера, чтобы разогнать пьяных школьников, отмечающих последний звонок. По словам очевидцев, силовики поймали несколько подростков. «Сотрудники полиции разгоняют подростков с Вайнера. Силовики поймали несколько выпускников, которые распивали алкоголь на улице», — пишет telegram-канал «Дно Исети», ссылаясь на очевидцев. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации новости не получен. Во многих школах Свердловской области 22 мая прошли последние звонки. В уральской столице школьники традиционно гуляли по Плотинке.