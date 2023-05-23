NYT: ВСУ могли не атаковать Белгородскую область, однако оказывали поддержку диверсантам

24 мая 2023 в 03:15 Размер текста - 17 +

По словам чиновника, ВСУ защищали границу своей страны на случай контратаки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) не принимали участия в проникновении в Белгородской области, но при этом могли поддерживать диверсантов. Об этом сообщили высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности. «Есть вероятность, что ВСУ не участвовали в проникновении диверсантов в Белгородскую область. Однако есть версия, что они оказывали им поддержку и защищали украинскую границу», — заявил газете The New York Times (NYT) чиновник. По его словам, ВСУ защищали границу своей страны на случай контратаки. Среди всех участников диверсионной группы украинских солдат не было замечено. В структурах, участвовавших в атаке, были потери, но не такие, чтобы повлиять на их боеготовность. Ранее Украинские диверсанты атаковали 22 мая Белгородскую область. В Минобороны РФ отмечали, что власти Украины решили устраивать теракты против мирных жителей, чтобы отвлечь внимание от своего поражения в Артемовске (Бахмуте). Из-за атаки украинских диверсантов в Белгородской области, погиб один мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не принимали участия в проникновении в Белгородской области, но при этом могли поддерживать диверсантов. Об этом сообщили высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности. «Есть вероятность, что ВСУ не участвовали в проникновении диверсантов в Белгородскую область. Однако есть версия, что они оказывали им поддержку и защищали украинскую границу», — заявил газете The New York Times (NYT) чиновник. По его словам, ВСУ защищали границу своей страны на случай контратаки. Среди всех участников диверсионной группы украинских солдат не было замечено. В структурах, участвовавших в атаке, были потери, но не такие, чтобы повлиять на их боеготовность. Ранее Украинские диверсанты атаковали 22 мая Белгородскую область. В Минобороны РФ отмечали, что власти Украины решили устраивать теракты против мирных жителей, чтобы отвлечь внимание от своего поражения в Артемовске (Бахмуте). Из-за атаки украинских диверсантов в Белгородской области, погиб один мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.