23 мая 2023

NYT: ВСУ могли не атаковать Белгородскую область, однако оказывали поддержку диверсантам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, мина, бойцы, минное поле, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
По словам чиновника, ВСУ защищали границу своей страны на случай контратаки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не принимали участия в проникновении в Белгородской области, но при этом могли поддерживать диверсантов. Об этом сообщили высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности.

«Есть вероятность, что ВСУ не участвовали в проникновении диверсантов в Белгородскую область. Однако есть версия, что они оказывали им поддержку и защищали украинскую границу», — заявил газете The New York Times (NYT) чиновник.

По его словам, ВСУ защищали границу своей страны на случай контратаки. Среди всех участников диверсионной группы украинских солдат не было замечено. В структурах, участвовавших в атаке, были потери, но не такие, чтобы повлиять на их боеготовность.

Ранее Украинские диверсанты атаковали 22 мая Белгородскую область. В Минобороны РФ отмечали, что власти Украины решили устраивать теракты против мирных жителей, чтобы отвлечь внимание от своего поражения в Артемовске (Бахмуте). Из-за атаки украинских диверсантов в Белгородской области, погиб один мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не принимали участия в проникновении в Белгородской области, но при этом могли поддерживать диверсантов. Об этом сообщили высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности. «Есть вероятность, что ВСУ не участвовали в проникновении диверсантов в Белгородскую область. Однако есть версия, что они оказывали им поддержку и защищали украинскую границу», — заявил газете The New York Times (NYT) чиновник. По его словам, ВСУ защищали границу своей страны на случай контратаки. Среди всех участников диверсионной группы украинских солдат не было замечено. В структурах, участвовавших в атаке, были потери, но не такие, чтобы повлиять на их боеготовность. Ранее Украинские диверсанты атаковали 22 мая Белгородскую область. В Минобороны РФ отмечали, что власти Украины решили устраивать теракты против мирных жителей, чтобы отвлечь внимание от своего поражения в Артемовске (Бахмуте). Из-за атаки украинских диверсантов в Белгородской области, погиб один мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...