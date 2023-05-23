В Пермском крае неплательщик алиментов сбежал от приставов в лес

Приставы составили в отношении должника протоколы об административных правонарушениях и отправили его в спецприемник Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В городе Чусовой Пермского края приставам пришлось устроить погоню за неплательщиком алиментов. 37-летний местный житель не платил за содержание своего сына 2006 года рождения и скрывался от силовиков. Приставы поехали к должнику по месту жительства, но не застали его дома. На обратном пути они заметили должника, который шел по дороге, сообщается на сайте ГУФССП по региону.

«Мужчина тоже сразу заметил приметный служебный автомобиль и бросился в находящийся поблизости лес. Один из судебных приставов начал преследование, на ходу предупреждая о том, что побег может быть расценен как воспрепятствование законной деятельности должностного лица. Но гражданин и не подумал остановиться», — сообщает пресс-служба ведомства. Во время преследования должник споткнулся и упал. Благодаря этому его удалось задержать.

Долг чусовлянина перед сыном составил 550 тысяч рублей. В отношении неплательщика составлены административные протоколы по статьям об уклонении от алиментов и о воспрепятствовании законной деятельности пристава. Мужчина проведет 11 суток в спецприемнике.

URA.RU также рассказывало о жительнице Чусового, которая, не желая платить долги, скрывалась от приставов на чердаке дома. А в Перми приставам удалось обнаружить должницу в багажнике автомобиля.