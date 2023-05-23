Уральские предприятия внедряют антидроновые системы после теракта в Белгороде

24 мая 2023 в 10:12 Размер текста - 17 +

Промышленные предприятия усиливают антидроновую безопасность (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Крупные промышленные предприятия усиливают антидроновую безопасность, устанавливая системы обнаружения и нейтрализации беспилотных летательных аппаратов. Интерес к теме возник после теракта в Белгороде в марте 2022 года, когда на местную нефтебазу с помощью беспилотников сбросили взрывчатку. Об этом на совместном мероприятии компании «Софтлайн» и Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) рассказал руководитель группы по развитию кибербезопасности «Софтлайна» Евгений Низамутдинов. «Об антидроновой безопасности предприятий говорят с 2020 года. Видимо, нужен был какой-то триггер, чтобы эти системы начали активнее внедрять, который и произошел в начале 2022 года — в Белгородской области была атака, причем успешная, на нефтехимическое предприятие с использованием беспилотника. И заказчики стали не просто интересоваться антидроновыми системами, но и переходить к конкретным действиям», — поделился Низамутдинов. Одну из наиболее серьезных антидроновых систем разработала «Лаборатория Касперского». Она представляет собой комплекс модулей, которые устанавливают на территории предприятия. Модули, в свою очередь, оборудованы несколькими технологиями — радиолокация, радары, система аудио и видеонаблюдения, тепловизоры. Как только модули засекают беспилотник, то выводят информацию в интерфейс системы. После того, как беспилотник обнаружен, его можно нейтрализовать — поставить радиопомеху, и аппарат потеряет связь с пилотом, а затем сядет на то место, с которого улетел. Или подавить систему навигации. «Как правило, беспилотник рано или поздно вернется к пилоту и приведет туда группу быстрого реагирования предприятия. Можно вызвать полицейского, который составит протокол. И вопрос решится в правовом русле», — рассказывает Низамутдинов. При этом есть те, кто борется с дронами с помощью обычных винтовок, но, добавляет собеседник, за порчу чужого имущества может последовать ответственность. Кто-то использует электромагнитные ружья стоимостью 150-200 тысяч рублей, которые садят беспилотники, но их наличие бессмысленно, если нет системы обнаружения дронов. Решение от «Лаборатории Касперского» более эффективное, но его стоимость начинается от 30-50 миллионов рублей. При этом крупные компании не пугаются подобных цен и планируют использовать такие системы. «Среди наших заказчиков уже есть те, которые переходят к формированию уточненного технического задания и выходят на конкурсную процедуру. Есть и другие компании [помимо „Лаборатории Касперского“], которые разрабатывают похожие комплексы:у кого-то они основаны только на видеоанализе, у кого-то только на радиочастотном. Интерес к антидроновым мероприятиям безусловно есть и он будет только расти», — добавляет Низамутдинов. В начале мая украинские беспилотники попытались атаковать Кремль, но у них не получилось. Тем не менее, один из них смог долететь до Спасской башни. Инженер из Екатеринбурга, специализирующийся на создании детекторов для обнаружения дронов, рассказывал URA.RU, что дроны могли заметить не сразу, потому что они работали автономно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Крупные промышленные предприятия усиливают антидроновую безопасность, устанавливая системы обнаружения и нейтрализации беспилотных летательных аппаратов. Интерес к теме возник после теракта в Белгороде в марте 2022 года, когда на местную нефтебазу с помощью беспилотников сбросили взрывчатку. Об этом на совместном мероприятии компании «Софтлайн» и Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) рассказал руководитель группы по развитию кибербезопасности «Софтлайна» Евгений Низамутдинов. «Об антидроновой безопасности предприятий говорят с 2020 года. Видимо, нужен был какой-то триггер, чтобы эти системы начали активнее внедрять, который и произошел в начале 2022 года — в Белгородской области была атака, причем успешная, на нефтехимическое предприятие с использованием беспилотника. И заказчики стали не просто интересоваться антидроновыми системами, но и переходить к конкретным действиям», — поделился Низамутдинов. Одну из наиболее серьезных антидроновых систем разработала «Лаборатория Касперского». Она представляет собой комплекс модулей, которые устанавливают на территории предприятия. Модули, в свою очередь, оборудованы несколькими технологиями — радиолокация, радары, система аудио и видеонаблюдения, тепловизоры. Как только модули засекают беспилотник, то выводят информацию в интерфейс системы. После того, как беспилотник обнаружен, его можно нейтрализовать — поставить радиопомеху, и аппарат потеряет связь с пилотом, а затем сядет на то место, с которого улетел. Или подавить систему навигации. «Как правило, беспилотник рано или поздно вернется к пилоту и приведет туда группу быстрого реагирования предприятия. Можно вызвать полицейского, который составит протокол. И вопрос решится в правовом русле», — рассказывает Низамутдинов. При этом есть те, кто борется с дронами с помощью обычных винтовок, но, добавляет собеседник, за порчу чужого имущества может последовать ответственность. Кто-то использует электромагнитные ружья стоимостью 150-200 тысяч рублей, которые садят беспилотники, но их наличие бессмысленно, если нет системы обнаружения дронов. Решение от «Лаборатории Касперского» более эффективное, но его стоимость начинается от 30-50 миллионов рублей. При этом крупные компании не пугаются подобных цен и планируют использовать такие системы. «Среди наших заказчиков уже есть те, которые переходят к формированию уточненного технического задания и выходят на конкурсную процедуру. Есть и другие компании [помимо „Лаборатории Касперского“], которые разрабатывают похожие комплексы:у кого-то они основаны только на видеоанализе, у кого-то только на радиочастотном. Интерес к антидроновым мероприятиям безусловно есть и он будет только расти», — добавляет Низамутдинов. В начале мая украинские беспилотники попытались атаковать Кремль, но у них не получилось. Тем не менее, один из них смог долететь до Спасской башни. Инженер из Екатеринбурга, специализирующийся на создании детекторов для обнаружения дронов, рассказывал URA.RU, что дроны могли заметить не сразу, потому что они работали автономно.