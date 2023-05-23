Путин наградил челябинских медиков. Список

24 мая 2023 в 17:56 Размер текста - 17 +

Указ о награждении медиков опубликован на правовом портале Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители Челябинской области, большинство из которых работники медицины, получили 24 мая госнаграды от президента РФ Владимира Путина. Соответствующий документ опубликован на федеральном интернет-портале правовой информации. «Указ президента России о награждении государственными наградами от 24 мая 2024 года №374 „О награждении за большой вклад в развитие науки и многолетнюю плодотворную работу“», — говорится в официальном документе. Согласно Указу президента, в число награжденных вошли следующие жители Челябинской области: наградить медалью Луки Крымского: Войнова Льва Юрьевича — врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский областной клинический противотуберкулезный диспансер»

Дегтяренко Любовь Владимировну — заведующую отделением государственного автономного учреждения Ордена знака почета «Городская клиническая больница №8 Челябинск»

Захаренко Елену Михайловну — врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинская областная станция переливания крови»

Мангуткина Марата Нахимовича — заведующего отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский областной клинический противотуберкулезный диспансер» присвоить почетное звание «Заслуженный врач РФ»: Старикову Олегу Валентиновичу — заведующему отделением государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинская областная детская клиническая больница» присвоить почетное звание «Заслуженный работник здравоохранение РФ»: Голиковой Марине Юрьевне — старшей медицинской сестре поликлиники Детского консультативно-диагностического центра государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинская областная детская клиническая больница» «За заслуги в укреплении института семьи и воспитания детей наградить Белова Мстислава Юрьевича и Белову Екатерину Евгеньевну, жителей Челябинской области», — говорится в документе. Путин 24 мая также подписал распоряжение президента РФ о поощрении. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента Иванову Николаю Петровичу механизатору ООО «Хлебинка».

Жители Челябинской области, большинство из которых работники медицины, получили 24 мая госнаграды от президента РФ Владимира Путина. Соответствующий документ опубликован на федеральном интернет-портале правовой информации. «Указ президента России о награждении государственными наградами от 24 мая 2024 года №374 „О награждении за большой вклад в развитие науки и многолетнюю плодотворную работу“», — говорится в официальном документе. Согласно Указу президента, в число награжденных вошли следующие жители Челябинской области: наградить медалью Луки Крымского: присвоить почетное звание «Заслуженный врач РФ»: присвоить почетное звание «Заслуженный работник здравоохранение РФ»: «За заслуги в укреплении института семьи и воспитания детей наградить Белова Мстислава Юрьевича и Белову Екатерину Евгеньевну, жителей Челябинской области», — говорится в документе. Путин 24 мая также подписал распоряжение президента РФ о поощрении. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента Иванову Николаю Петровичу механизатору ООО «Хлебинка».