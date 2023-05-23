Жители Челябинской области, большинство из которых работники медицины, получили 24 мая госнаграды от президента РФ Владимира Путина. Соответствующий документ опубликован на федеральном интернет-портале правовой информации.
«Указ президента России о награждении государственными наградами от 24 мая 2024 года №374 „О награждении за большой вклад в развитие науки и многолетнюю плодотворную работу“», — говорится в официальном документе.
Согласно Указу президента, в число награжденных вошли следующие жители Челябинской области:
наградить медалью Луки Крымского:
- Войнова Льва Юрьевича — врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский областной клинический противотуберкулезный диспансер»
- Дегтяренко Любовь Владимировну — заведующую отделением государственного автономного учреждения Ордена знака почета «Городская клиническая больница №8 Челябинск»
- Захаренко Елену Михайловну — врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинская областная станция переливания крови»
- Мангуткина Марата Нахимовича — заведующего отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский областной клинический противотуберкулезный диспансер»
присвоить почетное звание «Заслуженный врач РФ»:
- Старикову Олегу Валентиновичу — заведующему отделением государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинская областная детская клиническая больница»
присвоить почетное звание «Заслуженный работник здравоохранение РФ»:
- Голиковой Марине Юрьевне — старшей медицинской сестре поликлиники Детского консультативно-диагностического центра государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинская областная детская клиническая больница»
«За заслуги в укреплении института семьи и воспитания детей наградить Белова Мстислава Юрьевича и Белову Екатерину Евгеньевну, жителей Челябинской области», — говорится в документе.
Путин 24 мая также подписал распоряжение президента РФ о поощрении. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента Иванову Николаю Петровичу механизатору ООО «Хлебинка».
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.