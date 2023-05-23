23 мая 2023

Путин наградил челябинских медиков. Список

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Указ о награждении медиков опубликован на правовом портале Фото:

Жители Челябинской области, большинство из которых работники медицины, получили 24 мая госнаграды от президента РФ Владимира Путина. Соответствующий документ опубликован на федеральном интернет-портале правовой информации.

«Указ президента России о награждении государственными наградами от 24 мая 2024 года №374 „О награждении за большой вклад в развитие науки и многолетнюю плодотворную работу“», — говорится в официальном документе.

Согласно Указу президента, в число награжденных вошли следующие жители Челябинской области:

наградить медалью Луки Крымского:

  • Войнова Льва Юрьевича — врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский областной клинический противотуберкулезный диспансер»
  • Дегтяренко Любовь Владимировну — заведующую отделением государственного автономного учреждения Ордена знака почета «Городская клиническая больница №8 Челябинск»
  • Захаренко Елену Михайловну — врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинская областная станция переливания крови»
  • Мангуткина Марата Нахимовича — заведующего отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский областной клинический противотуберкулезный диспансер»

присвоить почетное звание «Заслуженный врач РФ»:

  • Старикову Олегу Валентиновичу — заведующему отделением государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинская областная детская клиническая больница»

присвоить почетное звание «Заслуженный работник здравоохранение РФ»:

  • Голиковой Марине Юрьевне — старшей медицинской сестре поликлиники Детского консультативно-диагностического центра государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинская областная детская клиническая больница»

«За заслуги в укреплении института семьи и воспитания детей наградить Белова Мстислава Юрьевича и Белову Екатерину Евгеньевну, жителей Челябинской области», — говорится в документе.

Путин 24 мая также подписал распоряжение президента РФ о поощрении. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента Иванову Николаю Петровичу механизатору ООО «Хлебинка».

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Жители Челябинской области, большинство из которых работники медицины, получили 24 мая госнаграды от президента РФ Владимира Путина. Соответствующий документ опубликован на федеральном интернет-портале правовой информации. «Указ президента России о награждении государственными наградами от 24 мая 2024 года №374 „О награждении за большой вклад в развитие науки и многолетнюю плодотворную работу“», — говорится в официальном документе. Согласно Указу президента, в число награжденных вошли следующие жители Челябинской области: наградить медалью Луки Крымского: присвоить почетное звание «Заслуженный врач РФ»: присвоить почетное звание «Заслуженный работник здравоохранение РФ»: «За заслуги в укреплении института семьи и воспитания детей наградить Белова Мстислава Юрьевича и Белову Екатерину Евгеньевну, жителей Челябинской области», — говорится в документе. Путин 24 мая также подписал распоряжение президента РФ о поощрении. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента Иванову Николаю Петровичу механизатору ООО «Хлебинка».
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