В Перми осудят семью, работавшую на телефонных мошенников

25 мая 2023 в 10:29 Размер текста - 17 +

Муж и жена забирали деньги у пермских пенсионеров Фото: Размик Закарян © URA.RU В Перми будут судить супругов, которые работали курьерами у телефонных мошенников. О раскрытии преступления сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «В ноябре 2022 года сотрудниками полиции была задержана супружеская пара. Муж с женой были курьерами у телефонных мошенников и забирали деньги у обманутых пенсионеров, которые впоследствии переводили на специальные счета. Оба супруга понимали, что занимаются незаконной деятельностью», — рассказали в полиции. Полицейские доказали пять эпизодов преступлений, которые совершили муж с женой. Ущерб составил более 1,7 млн рублей. Сейчас расследование уголовного дела завершено, в ближайшее время оно будет рассмотрено в суде.

В Перми будут судить супругов, которые работали курьерами у телефонных мошенников. О раскрытии преступления сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «В ноябре 2022 года сотрудниками полиции была задержана супружеская пара. Муж с женой были курьерами у телефонных мошенников и забирали деньги у обманутых пенсионеров, которые впоследствии переводили на специальные счета. Оба супруга понимали, что занимаются незаконной деятельностью», — рассказали в полиции. Полицейские доказали пять эпизодов преступлений, которые совершили муж с женой. Ущерб составил более 1,7 млн рублей. Сейчас расследование уголовного дела завершено, в ближайшее время оно будет рассмотрено в суде.