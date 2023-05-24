24 мая 2023

В Перми осудят семью, работавшую на телефонных мошенников

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур по паркам. Екатеринбург, пара, парк, прогулка в парке
Муж и жена забирали деньги у пермских пенсионеров Фото:

В Перми будут судить супругов, которые работали курьерами у телефонных мошенников. О раскрытии преступления сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

«В ноябре 2022 года сотрудниками полиции была задержана супружеская пара. Муж с женой были курьерами у телефонных мошенников и забирали деньги у обманутых пенсионеров, которые впоследствии переводили на специальные счета. Оба супруга понимали, что занимаются незаконной деятельностью», — рассказали в полиции.

Полицейские доказали пять эпизодов преступлений, которые совершили муж с женой. Ущерб составил более 1,7 млн рублей. Сейчас расследование уголовного дела завершено, в ближайшее время оно будет рассмотрено в суде.

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В Перми будут судить супругов, которые работали курьерами у телефонных мошенников. О раскрытии преступления сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «В ноябре 2022 года сотрудниками полиции была задержана супружеская пара. Муж с женой были курьерами у телефонных мошенников и забирали деньги у обманутых пенсионеров, которые впоследствии переводили на специальные счета. Оба супруга понимали, что занимаются незаконной деятельностью», — рассказали в полиции. Полицейские доказали пять эпизодов преступлений, которые совершили муж с женой. Ущерб составил более 1,7 млн рублей. Сейчас расследование уголовного дела завершено, в ближайшее время оно будет рассмотрено в суде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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