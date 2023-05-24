В Перми осудят семью, работавшую на телефонных мошенников

В Перми будут судить супругов, которые работали курьерами у телефонных мошенников. О раскрытии преступления сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
«В ноябре 2022 года сотрудниками полиции была задержана супружеская пара. Муж с женой были курьерами у телефонных мошенников и забирали деньги у обманутых пенсионеров, которые впоследствии переводили на специальные счета. Оба супруга понимали, что занимаются незаконной деятельностью», — рассказали в полиции.
Полицейские доказали пять эпизодов преступлений, которые совершили муж с женой. Ущерб составил более 1,7 млн рублей. Сейчас расследование уголовного дела завершено, в ближайшее время оно будет рассмотрено в суде.
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