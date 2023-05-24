Бывшего вице-мэра Челябинска оставили под стражей до конца лета

Петр Конарев пробудет в СИЗО до 27 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшему заместителю главы администрации Челябинска Петру Конареву, задержанному ФСБ по подозрению в создании ОПГ и получении взяток, продлили срок заключения в СИЗО до конца лета. Как сообщили URA.RU 25 мая в пресс-службе прокуратуры региона, он пробудет под стражей до 27 августа.

«Суд удовлетворил ходатайство о продлении срока содержания обвиняемого под стражей. Он оставлен в СИЗО до 27 августа», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве отметили, что защита настаивала на смягчении меры пресечения до домашнего ареста. С учетом позиции прокурора, суд принял решение продлить срок содержания Конарева в СИЗО еще на три месяца, а всего до 11 месяцев и 18 суток.

Сотрудники УФСБ по региону задержали Конарева в сентябре 2022 года. Операция проводилась на трассе между Челябинском и Екатеринбургом. Предположительно, экс-чиновник пытался скрыться от правосудия. После задержания ему предъявили обвинения в создании ОПГ и получении многомиллионных взяток и отправили в СИЗО, где он содержится по настоящее время.

По версии следствия, Конарев создал ОПГ, в состав которой вошли бывший директор МКУ «Городская среда» Александр Грезев и два бывших зама Грезева — Сергей Любимов и Вадим Левченко. Группа занималась отмыванием денег, полученных с владельцев незаконных ларьков. За это сотрудники учреждения, которое было создано для борьбы с владельцами нелегального бизнеса, оказывали им покровительство, помогали при проверках полиции.