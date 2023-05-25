Топ-10 тезисов послания губернатора Текслера к жителям Челябинской области

25 мая 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер подвел итоги 2022 года и обрисовал перспективы 2023-го Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Алексей Текслер 25 мая выступил с традиционным обращениям к заксобранию региона, политическим и бизнес-элитам, общественникам и всем южноуральцам. Десять основных заявлений, прозвучавших в часовом выступлении — в обзоре URA.RU. С 1 июня в Челябинске начнет работу региональное отделение президентского госфонда «Защитники Отечества». В режиме одного окна оно будет оказывать комплексное сопровождение ветеранам боевых действий и семьям погибших бойцов спецоперации. Фонд будет действовать с областным «Единым центром поддержки и реабилитации участников СВО», координируя предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки. Также организации будут заниматься реабилитации и протезирования, получения образования, повышения квалификации и трудоустройства участников СВО. Впервые в зале присутствовали участники СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Оборонные предприятия региона и справляются со своими крайне напряженными планами, увеличивают объем производства, в срок выполняют гособоронзаказ. Это отмечает руководство страны и Министерства обороны РФ. Собственно, и в целом промышленность чувствует себя неплохо. «Динамика, набранная региональной во второй половине 2022 года, сохраняется. Индекс промышленного производства за I квартал 2023 года составил 107,3%, причем в секторе обрабатывающих производств индекс вырос на 9,5%. Это один из лучших результатов в России. И это при том, что I квартал прошлого года, с которым мы сравниваем текущий показатель, был очень хорошим», — заметил губернатор. Уровень зарегистрированной безработицы составляет менее 0,7%. Внешнеторговый оборот превысил уровень стабильного 2019 года. Только с Китаем торговля выросла на 70%. Развивается торговля с Индией, Вьетнамом и другими странами Восточной и Центральной Азии. Это позволило сохранить без изменений все социальные программы и инфраструктурные проекты. В том числе продолжится строительство школ и лечебных учреждений. Начато строительство поликлиники в селе Миасском, закончено проектирование новой больницы в Нязепетровске, хирургического корпуса детской областной больницы. Завершается проектирование многопрофильной больницы в Магнитогорске. С 2019 года в области построено 50 новых детских садов, в этом году будет построено еще 10. Все планы обновления здравоохранения сохранены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Первые объекты межуниверситетского кампуса в Челябинске будут построены весной 2024 года. Объемы жилищного строительства в 2022 году выросли на 8,3%. Из аварийного жилья расселено более 2 тыс. человек. Почти на два года раньше срока будет завершена программа по переселению из жилищного фонда, признанного аварийным на 1 января 2017 года. Подготовлена новая программа. В этом году Челябинскую область ожидает «Дорожный рывок». По замыслу разработчиков, масштаб ремонта и реконструкции дорожной сети превысит размах уже подзабытой «Дорожной революции». Помимо дорог в крупных городах, миндортрансу поручено разработать пятилетний план реконструкции муниципальных дорог в городах и районах. Также продолжится расширение трассы М-5 в сторону Уфы (в том числе расширение участка Миасс-Чебаркуль до четырех полос и реконструкция с расширением трассы в районе Аши и Сима) и трассы А-310 в сторону Казахстана. Южный Урал получит 1,2 млрд рублей на обновление автобусов. Благодаря этому транспорт обновят в 21 муниципалитете. Муниципальный транспорт ждет серьезное обновление Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Индексация зарплаты должна не просто догонять инфляцию или чуть-чуть ее опережать, а существенно ее превышать. За первый квартал мы видим рост такого превышения по региону почти на 5%. На Шершневском водохранилище будет завершена реконструкция очистных сооружений, что улучшит качество питьевой воды. В проект вложено более миллиарда рублей. На левом берегу будет модернизирована система водоснабжения и водоотведения, чтобы не было аварий, при которых без воды остаются новые микрорайоны близ Челябинска. Начинается стройка станции водоочистки в Аргаяшском районе и реконструкция в Октябрьском районе. Также будут модернизированы объекты водоснабжения в Верхнеуральске и Карабаше. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Алексей Текслер 25 мая выступил с традиционным обращениям к заксобранию региона, политическим и бизнес-элитам, общественникам и всем южноуральцам. Десять основных заявлений, прозвучавших в часовом выступлении — в обзоре URA.RU. С 1 июня в Челябинске начнет работу региональное отделение президентского госфонда «Защитники Отечества». В режиме одного окна оно будет оказывать комплексное сопровождение ветеранам боевых действий и семьям погибших бойцов спецоперации. Фонд будет действовать с областным «Единым центром поддержки и реабилитации участников СВО», координируя предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки. Также организации будут заниматься реабилитации и протезирования, получения образования, повышения квалификации и трудоустройства участников СВО. Оборонные предприятия региона и справляются со своими крайне напряженными планами, увеличивают объем производства, в срок выполняют гособоронзаказ. Это отмечает руководство страны и Министерства обороны РФ. Собственно, и в целом промышленность чувствует себя неплохо. «Динамика, набранная региональной во второй половине 2022 года, сохраняется. Индекс промышленного производства за I квартал 2023 года составил 107,3%, причем в секторе обрабатывающих производств индекс вырос на 9,5%. Это один из лучших результатов в России. И это при том, что I квартал прошлого года, с которым мы сравниваем текущий показатель, был очень хорошим», — заметил губернатор. Уровень зарегистрированной безработицы составляет менее 0,7%. Внешнеторговый оборот превысил уровень стабильного 2019 года. Только с Китаем торговля выросла на 70%. Развивается торговля с Индией, Вьетнамом и другими странами Восточной и Центральной Азии. Это позволило сохранить без изменений все социальные программы и инфраструктурные проекты. В том числе продолжится строительство школ и лечебных учреждений. Начато строительство поликлиники в селе Миасском, закончено проектирование новой больницы в Нязепетровске, хирургического корпуса детской областной больницы. Завершается проектирование многопрофильной больницы в Магнитогорске. С 2019 года в области построено 50 новых детских садов, в этом году будет построено еще 10. Первые объекты межуниверситетского кампуса в Челябинске будут построены весной 2024 года. Объемы жилищного строительства в 2022 году выросли на 8,3%. Из аварийного жилья расселено более 2 тыс. человек. Почти на два года раньше срока будет завершена программа по переселению из жилищного фонда, признанного аварийным на 1 января 2017 года. Подготовлена новая программа. В этом году Челябинскую область ожидает «Дорожный рывок». По замыслу разработчиков, масштаб ремонта и реконструкции дорожной сети превысит размах уже подзабытой «Дорожной революции». Помимо дорог в крупных городах, миндортрансу поручено разработать пятилетний план реконструкции муниципальных дорог в городах и районах. Также продолжится расширение трассы М-5 в сторону Уфы (в том числе расширение участка Миасс-Чебаркуль до четырех полос и реконструкция с расширением трассы в районе Аши и Сима) и трассы А-310 в сторону Казахстана. Южный Урал получит 1,2 млрд рублей на обновление автобусов. Благодаря этому транспорт обновят в 21 муниципалитете. Индексация зарплаты должна не просто догонять инфляцию или чуть-чуть ее опережать, а существенно ее превышать. За первый квартал мы видим рост такого превышения по региону почти на 5%. На Шершневском водохранилище будет завершена реконструкция очистных сооружений, что улучшит качество питьевой воды. В проект вложено более миллиарда рублей. На левом берегу будет модернизирована система водоснабжения и водоотведения, чтобы не было аварий, при которых без воды остаются новые микрорайоны близ Челябинска. Начинается стройка станции водоочистки в Аргаяшском районе и реконструкция в Октябрьском районе. Также будут модернизированы объекты водоснабжения в Верхнеуральске и Карабаше.